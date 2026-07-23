Баку снова показал высший пилотаж в дипломатии - РАСКЛАД от Новруза Аслана

Автор: Новруз Аслан, депутат Милли Меджлиса

Официальный визит Президента Азербайджана в Германию, на мой взгляд, прошел очень успешно. Подписана декларация о стратегическом партнерстве с еще одной ведущей западной державой, сделаны важные для нашего региона заявления, достигнуты обещающие большие перспективы договоренности. Учитывая, что именно ФРГ играет сегодня "первую скрипку" в Евросоюзе, все это чрезвычайно значимые шаги. Напомню, что Президент Ильхам Алиев, говоря о позитивном развитии в отношениях с ЕС, подчеркнул роль в этом процессе Германии, ведущей страны Европейского союза по всем ключевым показателям - размеру экономики, численности населения и политическому влиянию.

Очень успешный визит Президента Азербайджана в Германию, на мой взгляд, дает повод еще раз поговорить о прагматизме и уникальности политики Баку.

Обратите внимание, Азербайджан не вынуждает никого с собой считаться. Процессы сами складываются так, что в конечном итоге он оказывается всем нужен и интересен. Политика и дипломатия Баку сформировали ситуацию, в которой даже державы придерживаются с Азербайджаном отношений, скажем так, на равных.

За годы независимости нам пришлось столкнуться со многими проблемами и очень тяжелыми ситуациями. Достойный выход из этих проблем, преодоление всех трудностей, превращение в узнаваемую страну и государство средней силы - это большое достижение, которое не под силу и многим державам. Это объективные причины того, что Баку и лично Президент Ильхам Алиев пользуются уважением и авторитетом на мировой арене.

Новый статус Азербайджана, который он получил после победы во Второй карабахской войне, это не привилегия, а дополнительная ответственность. Чем выше статус, тем больше ответственности. К сожалению, не многие в мире понимают, что это значит. Сила и возможности страны должны работать не на получение любыми способами всего, чего ей хочется. Эта сила должна работать на мир, стабильность, благоденствие не только в самой стране, но и на окружающем ее пространстве. Сильная страна ответственна за соседей, за регион, за каждое свое решение и каждый свой шаг. Отсутствие понимания этой истины мы видим сегодня повсеместно. Державы, которые должны были бы быть гарантами стабильности, сами являются факторами дестабилизации. Принимаемые ими решения ведут к дестабилизации регионов, дестабилизации мировой экономики.

Азербайджан не является мировой державой и на глобальные процессы его решения, к сожалению, влиять не могут. Иначе - без преувеличения - на планете наступил бы мир. Но в своем регионе он старается держать планку и создавать вокруг себя благоприятную среду. Что такое благоприятная среда? Это предсказуемое, дружественное, стабильное пространство. Такое окружение минимизирует риски для нас же самих.

После восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности, в регионе установились новые реалии. Я бы сказал, что на этом небольшом пространстве был создан новый мир, который может стать основой изменений для мира большого. Мы хотим, чтобы остановились войны, чтобы не углублялись конфликты, чтобы основой отношений стали взаимопонимание и добрососедство. Это не утопия. Азербайджан показывает это на собственном примере. Он демонстрирует, что любые конфликты и недопонимания разрешимы.

После войны 2020 года у Азербайджана были проблемы в отношениях с Евросоюзом, с Францией, с Россией, с США, с Ираном. А что мы видим сегодня? Сегодня отношения со всеми прекрасно развиваются. США наш стратегический партнер, партнерство с ЕС ускоренно развивается, хотя еще пару лет назад оно переживало не лучшие времена. Очень острые проблемы с Ираном успешно преодолены, даже Франция, с которой все было очень плохо, предложила Баку руку дружбы. А Россия? Последние два года были очень непростыми в двусторонних отношениях. А на Шушинском медиафоруме Президент Ильхам Алиев однозначно заявил, что отношения наших стран полностью восстановлены и никаких проблем между нами больше нет. Хотя, напомню, после обострения отношений из-за сбития нашего самолета были и достаточно негативные прогнозы. Недоброжелатели пытались использовать это против Баку, но дипломатическая стратегия и тактика нашего лидера, как всегда, сломали все эти прогнозы.

Мы - небольшое государство, которому удалось защитить свои позиции благодаря правильной стратегии поведения, тонкой дипломатии и достоинству. Азербайджан не старался никому понравиться, не пытался услужить, чтобы добиться внимания. Согласитесь, Азербайджан не мог бы помериться "физической" силой и габаритами с США или Россией. Наша сила заключается совсем в другом. Азербайджан показал высший пилотаж в дипломатии. Так же, как он показал пример достойной победы в войне 2020 года. Эта победа всех потрясла и вывела нас из разряда стран малой силы. Наша победа была чистой, честной, достойной, без малейшего отступления от норм международного права. Не каждому такое удается.

Спокойно и ненавязчиво Азербайджан сумел доказать всем, что без него ничего в этом регионе не будет вертеться. Это была большая и непростая работа, командная и основанная на правильных решениях нашего лидера. Принятие правильных решений - это основа всего, на них базируется будущее.

Есть такие, кто хотел бы видеть Азербайджан на задворках развития. Но наша страна уже сделала такую заявку на подъем своего статуса, которую невозможно не принять. Азербайджан обладает потенциалом, позволяющим ему превратиться в одну из региональных держав. Сегодняшние успехи, достигнутые за короткие сроки, говорят об этом.

Хочу подчеркнуть, что наши двери всегда открыты. Даже для тех, с кем возникают серьезные проблемы. Достаточно взглянуть на сегодняшние отношения Баку с Ереваном. Мирная повестка, инициированная азербайджанской стороной, потрясла всех в не меньшей степени, чем наша военная победа. Азербайджан снова показал пример высокого достоинства, мудрости и прагматизма. О мирном процессе между Азербайджаном и Арменией много говорилось в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Германию, эта тема отражена и в тексте Декларации о стратегическом партнерстве между АР и ФРГ. Канцлер Германии Мерц в заявлении для прессы тоже подчеркивал, что мир, безопасность и стабильность на Южном Кавказе необходимы и Евросоюзу.

Сегодня этот мир строится. Благодаря кому? Все знают, кто является инициатором и движущей силой всех позитивных процессов на Южном Кавказе. Это Азербайджан.

Мы не просто сделали заявку на статус государства средней силы, но и готовы его защищать и продвигать. Мы - страна, имеющая свой характер и большие перспективы. Мы стараемся быть окруженными друзьями. Ну, а те, кому мы не нравимся, пусть держатся в стороне. Азербайджану враги не нужны, а кому хочется враждовать - это их проблемы. Наша страна расширяет круг друзей не подковерной дипломатией, не интригами и заявлениями, за которыми ничего не стоит. Мы расширяем круг друзей и партнеров реальными делами, надежным партнерством и честностью в отношениях.