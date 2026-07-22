Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

Послы ЕС на встрече в Брюсселе не смогли согласовать предложенный Еврокомиссией компромиссный проект 21-го пакета санкций против России.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам европейский источник в Брюсселе.

"Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет", - сказал он, подчеркнув, что попытки принять этот санкционный блок продолжатся "в ближайшие дни".

Ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила в среду на согласование послам проект санкций со смягченными ограничениями на перевозку российского СПГ в третьи страны европейскими танкерами и без запретов на закупки российской рыбы.