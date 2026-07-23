Известные деятели кино потребовали разобраться в ситуации в Союзе кинематографистов Азербайджана

Группа известных деятелей кино и представителей интеллигенции выступила с совместным заявлением в связи с ситуацией, сложившейся в Союзе кинематографистов Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Yenicag.az, в заявлении отмечается, что после смерти председателя Союза, народного артиста Расима Балаева, скончавшегося 29 марта 2026 года, возникла необходимость избрания нового руководителя Союза.

Подчеркивается, что в преддверии новых выборов вопросы творческой деятельности организации, ее финансового состояния и другие важные аспекты имеют особое значение для кинематографического сообщества и избирателей. В связи с этим ряд известных членов Союза и представителей интеллигенции обратились с совместным заявлением к соответствующим государственным органам с просьбой оказать профессиональное содействие в проведении выборов прозрачно, объективно и в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и уставом Союза.

Авторы заявления утверждают, что, несмотря на это, исполнительный секретарь Союза Али Иса Джаббаров, который в последнее время фактически осуществлял руководство организацией, пользуясь полномочиями, предоставленными ему прежним председателем, не соблюдая принципов прозрачности, провел экстренное собрание с участием ограниченного числа членов Союза и объявил общественности о своем избрании председателем.

Отмечается, что Министерство юстиции Азербайджана установило, что указанное собрание было проведено с нарушением требований законодательства и устава Союза: не был обеспечен кворум, а также были допущены другие процедурные нарушения. В результате эти выборы не были признаны легитимными, принятые решения не вступили в законную силу, а статус Али Исы Джаббарова как председателя не был подтвержден.

В заявлении также говорится, что Счетная палата Азербайджана, приняв во внимание обращения деятелей кино и представителей интеллигенции, начала проверку финансовой деятельности Союза. Утверждается, что в ходе проверки было установлено: в период, когда организацией руководил исполнительный секретарь, которому приписывается присвоение полномочий председателя, часть средств, выделенных Союзу из государственного бюджета, была израсходована без согласования с Секретариатом и Правлением Союза, что противоречит требованиям его устава. В справке, направленной Счетной палатой в адрес Союза, на основании конкретных фактов указано, что значительная часть бюджетных средств была использована не по целевому назначению и направлена на другие цели.

По мнению авторов заявления, Али Иса Джаббаров вместо того, чтобы сделать выводы из выявленных фактов, не принял во внимание позицию государственных органов, отверг значение проверки Счетной палаты, проигнорировал призывы опытных деятелей кино и представителей интеллигенции и продолжил попытки занять пост председателя. По их мнению, подобное поведение наносит ущерб авторитету государственных институтов и Союза кинематографистов Азербайджана, а также противоречит принципам верховенства закона и коллегиального управления.

В заявлении также подчеркивается, что попытки отвлечь внимание от выявленных финансовых нарушений дают основания подозревать наличие и других нарушений закона.

Сообщается, что в связи со сложившейся ситуацией состоялось расширенное собрание с участием более 27 известных деятелей кино, членов Правления и Секретариата АКИ, народных артистов, заслуженных деятелей искусств, заслуженных артистов, режиссеров, сценаристов, операторов, киноведов и других авторитетных членов Союза.

На встрече была подробно обсуждена ситуация в организации. Участники подчеркнули недопустимость присвоения полномочий председателя, воспользовавшись обстоятельствами, связанными с продолжительной болезнью и последующей смертью народного артиста Расима Балаева.

По итогам обсуждений участники единогласно пришли к выводу о необходимости дать правовую оценку действиям исполнительного секретаря Али Исы Джаббарова, которые, по их мнению, противоречат законодательству и уставу Союза кинематографистов Азербайджана.

Отмечается, что по данному вопросу уже направлено официальное обращение в соответствующие государственные правоохранительные органы. В обращении содержится просьба дать правовую оценку произошедшему, провести проверку в соответствии с требованиями законодательства и принять предусмотренные законом меры.

Также сообщается, что общественность будет дополнительно проинформирована о результатах проводимых проверок.