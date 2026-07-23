В Баку скутер и велосипед создали аварийную ситуацию - ВИДЕО

На улице Физули в Баку водители скутера и велосипеда, двигавшиеся во встречном направлении, создали аварийную ситуацию.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.

Нарушение было зафиксировано камерами наблюдения Центра на территории Насиминского района столицы.

Водители скутера и велосипеда двигались по автобусной полосе и проезжей части во встречном направлении, нарушая правила дорожного движения. В результате они подвергли опасности себя и других участников движения, создав аварийную ситуацию.

В Центре напомнили, что согласно статье 46-1 закона "О дорожном движении", передвижение на малых электрических транспортных средствах разрешается в парках, дворах, жилых зонах, на велосипедных дорожках, а также по крайней правой полосе автомобильных дорог общего пользования при соблюдении требований дорожных знаков и разметки.

На автомобильных дорогах общего пользования запрещается двигаться по другим полосам, кроме крайней правой. При наличии велосипедной дорожки также запрещено передвигаться по расположенной рядом автомобильной дороге.

Центр призвал всех участников движения соблюдать правила дорожного движения, предупредив, что в противном случае могут произойти дорожно-транспортные происшествия с тяжелыми последствиями.