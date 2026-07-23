Самолет Boeing 777 зацепил хвостом полосу в аэропорту США - ВИДЕО

В американском городе Цинциннати грузовой самолет Boeing 777 во время ухода на второй круг задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, высекнув сноп искр.

Как передает Day.Az, инцидент попал на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях.

Как сообщили в авиакомпании, после происшествия экипаж благополучно посадил воздушное судно. В результате инцидента никто не пострадал.

Самолет выведен из эксплуатации и направлен на технический осмотр. Специалистам предстоит установить, получил ли лайнер какие-либо повреждения при касании полосы.