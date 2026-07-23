https://news.day.az/world/1849660.html Самолет Boeing 777 зацепил хвостом полосу в аэропорту США - ВИДЕО В американском городе Цинциннати грузовой самолет Boeing 777 во время ухода на второй круг задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, высекнув сноп искр. Как передает Day.Az, инцидент попал на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях.
Самолет Boeing 777 зацепил хвостом полосу в аэропорту США - ВИДЕО
В американском городе Цинциннати грузовой самолет Boeing 777 во время ухода на второй круг задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, высекнув сноп искр.
Как передает Day.Az, инцидент попал на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях.
Как сообщили в авиакомпании, после происшествия экипаж благополучно посадил воздушное судно. В результате инцидента никто не пострадал.
Самолет выведен из эксплуатации и направлен на технический осмотр. Специалистам предстоит установить, получил ли лайнер какие-либо повреждения при касании полосы.
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