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В Индии леопард ворвался в магазин и напал на двух человек - ВИДЕО

В одном из населенных пунктов Индии леопард забежал в магазин по продаже алкоголя, где напал на продавца, а также на мужчину, находившегося у входа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, после нападения жители сумели запереть хищника внутри магазина, не позволив ему выбраться.