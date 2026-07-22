https://news.day.az/world/1849561.html В Индии леопард ворвался в магазин и напал на двух человек - ВИДЕО В одном из населенных пунктов Индии леопард забежал в магазин по продаже алкоголя, где напал на продавца, а также на мужчину, находившегося у входа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, после нападения жители сумели запереть хищника внутри магазина, не позволив ему выбраться.

В Индии леопард ворвался в магазин и напал на двух человек - ВИДЕО

В мире, 22 июля 2026 21:51 (UTC +04:00) 776
В Индии леопард ворвался в магазин и напал на двух человек

В одном из населенных пунктов Индии леопард забежал в магазин по продаже алкоголя, где напал на продавца, а также на мужчину, находившегося у входа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, после нападения жители сумели запереть хищника внутри магазина, не позволив ему выбраться.

На место прибыли сотрудники лесной службы и специалисты по отлову диких животных. Спустя около пяти часов леопарда удалось обездвижить с помощью транквилизатора, после чего его вывезли в безопасное место.

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