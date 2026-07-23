Послы ЕС утвердили 21-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет рестрикций в отношении РФ без полного запрета на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ), до конца дня ограничительные меры будут окончательно утверждены Советом ЕС. Об этом сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Послы согласовали 21-й пакет санкций", - сказал он. По словам чиновника, главный оператор морских перевозок СПГ в ЕС Греция "сможет продолжать доставку российского СПГ в третьи страны".

Источник отметил, что "до конца дня Совет ЕС утвердит этот пакет", после чего он вступит в силу.