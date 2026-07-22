США получили около $13 млрд от продажи венесуэльской нефти - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа с начала текущего года получила более 13 млрд долларов дохода от продажи венесуэльской нефти, однако практически не раскрывает информацию о том, как были использованы эти средства.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Financial Times.

По подсчетам издания, стоимость венесуэльской нефти, отгруженной с января, уже превысила 13 млрд долларов. При этом, как отмечают экономисты, спустя шесть месяцев после перехода этих средств под контроль США заметных признаков восстановления экономики Венесуэлы практически не наблюдается.

По данным FT, ранее ожидалось, что ослабление санкций станет стимулом для экономики Венесуэлы, которая на протяжении многих лет находилась в кризисе. Однако отсутствие ощутимого экономического эффекта может свидетельствовать о том, что не все нефтяные доходы были возвращены Каракасу.

В свою очередь власти Венесуэлы создали специальный сайт для отслеживания доходов от продажи нефти американским компаниям. Однако, как отмечает FT, на сегодняшний день на нем отражена лишь одна транзакция - перевод 300 млн долларов, осуществленный в марте.