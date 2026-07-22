Гагикоустойчивость армянской экономики - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Армянская политика давно славится удивительной способностью превращать любые события в грандиозные исторические драмы. Но даже на этом фоне заявление оппозиционного деятеля Арцвика Минасяна о том, что действия против лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна направлены не только против него лично, но и против всей экономики Армении, заслуживает отдельного места в антологии политического красноречия.

Получается картина почти космического масштаба. Получается, что не Центральный банк Армении определяет устойчивость национальной валюты соседней страны. Не инвестиционный климат, не экспорт, не промышленность, не сельское хозяйство, не налоговая политика и не уровень доверия бизнеса к государству влияют на реальное состояние армянской экономики. Нет! Оказывается, согласно умозаключению Минасяна, вся экономика РА является настолько хрупкой конструкцией, что ее существование зависит от судьбы "Тупого Гаго".

Это, конечно, очень смелая концепция. Можно даже сказать, революционная. И, что показательно, она рождена именно тогда, когда армянская экономика переживает далеко не лучшие времена. Достаточно посмотреть на происходящее в самой Армении. Фермеры проводят акции протеста, выражая недовольство невозможностью реализовать собственную продукцию. Производители огурцов и помидоров перекрывают международную трассу, ведущую в Иран. Рыбоводы собираются у здания правительства.

Все они говорят примерно об одном и том же: несмотря на многочисленные обещания властей, европейский рынок для армянской продукции так и не открылся в тех масштабах, о которых рассказывали. Да, напомню, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал новые экспортные возможности фермерам соседней страны. Однако производители продолжают искать покупателей буквально с помощью дорожных блокад.

Одновременно ухудшаются экономические отношения с Россией. За последние годы политические отношения между Москвой и Ереваном заметно охладели, а экономика, как это часто бывает, оказалась тесно связана с политикой. По официальной статистике, товарооборот между Россией и Арменией в январе-мае нынешнего года сократился на 21,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономисты не исключают, что после подведения итогов летних месяцев спад окажется еще более существенным.

То есть экспорт снижается, фермеры протестуют, предприниматели жалуются, инвестиционная привлекательность вызывает вопросы. И на этом фоне вместо обсуждения системных причин происходящего армянскому обществу фактически предлагается весьма простое объяснение: все проблемы исчезнут, если изменить судьбу Гагика Коляевича. Но если действительно считать, что судьба армянской экономики коррелирует с судьбой Царукяна, то почему останавливаться на полумерах? Можно ведь пойти значительно дальше.

Например, Национальному собранию Армении следовало бы официально закрепить новую экономическую теорию, согласно которой главным макроэкономическим показателем страны становится не ВВП, а индекс Гагика. Министерство финансов Армении ежедневно публиковало бы его котировки. Центральный банк Армении пересматривал бы процентную ставку исключительно после консультаций с этим показателем. Экономисты строили бы прогнозы не относительно инфляции, а относительно уровня "гагикоустойчивости" армянской экономики.

Национальной валюте Армении тоже не помешала бы модернизация. Если уж политические заявления доводят значение одного человека практически до масштабов государственного института, то почему бы не выпустить новую купюру самого высокого достоинства с его портретом? Получился бы своеобразный "гагико-драм". Причем именно купюра максимального номинала, чтобы символизм был максимально убедительным.

А еще лучше - выпустить государственные облигации нового поколения. Не еврооблигации, не казначейские бумаги, а облигации "один Гагик". Инвесторы покупали бы их, рассчитывая не на процентную ставку, а исключительно на политическую стабильность вокруг имени, вынесенного в название ценной бумаги. Согласитесь, подобная финансовая конструкция выглядела бы не менее убедительно, чем утверждение о том, что вся экономика страны зависит исключительно от одного человека.

Можно было бы пойти и дальше. Например, создать Государственный комитет Армении по мониторингу влияния Гагика Царукяна на мировую экономику. Ввести в школах новый предмет - "Основы гагикоэкономики". А в университетах соседней страны открыть факультеты макроэкономического царуковедения. И тогда любые статистические данные объяснялись бы чрезвычайно просто.

Почему падает экспорт? Потому что индекс Гагика недостаточно высок. Почему дорожает доллар? Потому что коэффициент Гагика требует корректировки. Почему фермеры перекрывают трассы? Потому что экономика временно испытывает дефицит Гагика. Конечно, все это звучит абсурдно. Но разве менее абсурдно выглядит попытка объяснить судьбу многомиллиардной экономики исключительно положением одного человека?

Экономика государства - чрезвычайно сложный механизм, который зависит от десятков факторов. Начиная от качества государственного управления и заканчивая уровнем доверия инвесторов. Подменять весь этот сложнейший механизм фигурой одного предпринимателя - значит осуществлять процесс, который российский писатель-сатирик Михаил Задорнов именовал просто: "лохматить бабушку".