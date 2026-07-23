https://news.day.az/politics/1849559.html Азербайджан продолжает покорять Европу - первая экономика ЕС делает ставку на Баку - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой Германия сегодня является ведущей страной Европейского союза по всем ключевым показателям - по размеру экономики, численности населения и политическому влиянию. ВВП Германии превышает 5,45 триллиона долларов, что делает ее крупнейшей экономикой Европы и четвертой по величине экономикой мира.

Азербайджан продолжает покорять Европу - первая экономика ЕС делает ставку на Баку - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Политика, 23 июля 2026 08:00 (UTC +04:00) 6 049
Азербайджан продолжает покорять Европу - первая экономика ЕС делает ставку на Баку

Автор: Лейла Таривердиева

Германия сегодня является ведущей страной Европейского союза по всем ключевым показателям - по размеру экономики, численности населения и политическому влиянию.

ВВП Германии превышает 5,45 триллиона долларов, что делает ее крупнейшей экономикой Европы и четвертой по величине экономикой мира. На ее долю приходится около 17 процентов всей экономической активности региона. ФРГ остается самой густонаселенной страной Евросоюза, где проживает более 83,6 миллиона человек. Внушителен и политический вес этой страны. Наряду с Францией, Германия выступает главным двигателем европейской интеграции и оказывает решающее влияние на формирование общеевропейской политики.

Трудно переоценить значения стратегического партнерства с такой страной для Азербайджана. Но партнерство в нашем случае равноправное, основанное на взаимных интересах и взаимной выгоде.

Президент Ильхам Алиев и Федеральный канцлер Фридрих Мерц выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев и Федеральный канцлер Фридрих Мерц выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО

У двустороннего партнерства, конечно, есть важная экономическая составляющая. Достаточно сказать, что Германия входит в десятку главных импортеров азербайджанской нефти, а в нынешнем году в эту страну начал поступать и азербайджанский газ.

Но куда большие дивиденды, хоть и не в денежном выражении, приносит партнерство на политико-дипломатическом поле. Поддержка Германии нужна Баку в отношениях с Евросоюзом. Когда-то это была Франция, но она оказалась слишком предвзята и слишком завязана на армянском лоббинге, чтобы быть объективной и честной до конца. В отличие от Франции, влияние армянства в Германии всегда было минимальным, оно никогда не имело здесь силы. За годы карабахского конфликта оно неоднократно пыталось укрепить свои позиции и финансировать антиазербайджанские шаги, однако Берлин старался пресекать подобную деятельность. Не из особых отношений с Азербайджаном, а из соображений законности и беспристрастности. Законность и беспристрастность - это все, чего ожидал от других стран Баку. Не пламенной поддержки, а именно беспристрастности. Германия, за исключением некоторых моментов, смогла удержать эту планку.  

Помнится, еще до Второй Карабахской войны в Германии был официально прикрыт проект под названием "представительство а̶р̶ц̶а̶х̶а̶". МИД ФРГ подошел к вопросу достаточно жестко и бескомпромиссно, потребовав "незамедлительно прекратить создавать любую видимость международно-правовой субъектности н̶а̶г̶о̶р̶н̶о̶г̶о̶ ̶к̶а̶р̶а̶б̶а̶х̶а̶и связанного с ним дипломатического или консульского представительства". В случае неподчинения сепаратистам пригрозили законом. "Представительство" самоликвидировалось мгновенно, исчезнув в том числе из соцсетей.

Опубликован полный текст Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Германией

Опубликован полный текст Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Германией

Это был поступок серьезного государства, с которым можно строить планы и знать, что они не станут жертвой нечистоплотного лоббинга. Заметим, что во Франции, например, сепаратистское "представительство" существует до сих пор.

Несмотря на деятельность некоторых германских депутатов в европейских структурах, в частности Франка Швабе в ПАСЕ против Азербайджана, Баку не проецирует эти факты на отношения с Берлином. К двусторонним отношениям стран это не имеет никакого отношения. Значение имеет атмосфера в этих отношениях, достигнутые в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Берлин, и подписанная сторонами Декларация о стратегической повестке двустороннего партнерства.

Напомним, что во время состоявшегося в феврале 2026 года государственного визита Президента Ильхама Алиева в Рим аналогичный документ был подписан с третьей экономикой Евросоюза - Италией. Документ назывался "Совместная декларация об укреплении многомерного стратегического партнерства".

Теперь Баку договорился о стратегическом партнерстве с первой экономикой ЕС, самой влиятельной и в политическом, и в военном отношении страной Европы. Это очень важный шаг к еще большему укреплению позиций Азербайджана на пространстве Евросоюза. Кроме того, это увеличивает шансы на нейтрализацию попыток каких-то стран бить по интересам Азербайджана в Европе.

Подписанный в Берлине документ переводит двустороннее взаимодействие на уровень долгосрочного стратегического планирования и институционального сотрудничества. Декларация определяет двустороннюю повестку, включающую политический диалог, экономику, энергетику, безопасность, оборону, науку, технологии, образование и гуманитарную сферу. Важно, что определяются не только цели сотрудничества, но и конкретные институциональные механизмы.

Азербайджан как один из ключевых элементов долгосрочной энергобезопасности Европы - по итогам визита Президента Ильхама Алиева в Берлин

Азербайджан как один из ключевых элементов долгосрочной энергобезопасности Европы - по итогам визита Президента Ильхама Алиева в Берлин

Очень показательно, что в декларации нашла отражение поддержка Германии мирного процесса между Баку и Ереваном. Во время пресс-конференции и встречах, проведенных Президентом Ильхамом Алиевым в Германии, постоянно поднимался этот вопрос. Подчеркивалось, что стабильность и мир на Южном Кавказе важны для Германии и Евросоюза. Как заявил азербайджанский лидер, "азербайджано-германские связи внесут вклад не только в двусторонние отношения, но и в целом в сотрудничество, мир, спокойствие в нашем регионе".

В качестве стратегических пунктов повестки определены сотрудничество военно-промышленных комплексов, военных учебных заведений, участие Германии в разминировании освобожденных территорий Азербайджана. Отметим, что ФРГ участвует в этом процессе финансово и технически в рамках Евросоюза, а также в рамках собственных проектов. Так, ранее Германия объявила о финансовой поддержке процессу разминирования в размере 500 тысяч евро.

В логике подъема отношений двух стран на новый уровень Баку и Берлин договорились об учреждении Азербайджано-германского делового совета. Создание такой структуры уже назрело. В Азербайджане работают более 250 компаний с немецким капиталом, занятых в сферах промышленности, строительства, логистики и энергетики. Число азербайджанских компаний, имеющих представительства в ФРГ, пока не так велико. Их количество, думается, будет расти по мере расширения двусторонней экономической повестки.

Новый уровень взаимодействия с Германией полностью вписывается в новый уровень взаимодействия Азербайджана с Евросоюзом в целом. О последнем свидетельствуют участившиеся визиты в Баку чиновников ЕС высшего ранга.

В ЕС признали уникальную роль Азербайджана – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

В ЕС признали уникальную роль Азербайджана – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

В первый день июля Баку посетила с визитом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В мае совершила визит в Азербайджан верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кайя Каллас. Напомним, что Каллас сменила на этом посту Жозепа Борреля, сильно осложнившего в свое время отношения Брюсселя и Баку. В марте в нашей стране принимали президента Европейского совета Антониу Кошту.

В целом, можно говорить о росте в последние годы интереса к Азербайджану со стороны европейских стран. После Второй Карабахской войны наша страна вышла из рядов стран малой силы и обратила на себя пристальное внимание Европы, рассматривавшей его ранее в основном как сырьевого партнера. Сделав серьезную заявку на статус страны средней силы, Азербайджан заставил взглянуть на себя совсем под другим углом. Ни Южный Кавказ, ни отношение к нему уже не будут прежними после того, что случилось в 2020 году. Это понимают и учитывают в Евросоюзе. А война России против Украины, вызвавшая на свет многих "демонов", заставила присмотреться к возможностям республики еще внимательнее. Устранение рисков, создававшихся карабахским конфликтом международному сотрудничеству и международным коридорам в регионе, открыло дополнительные возможности. И незаменимость Азербайджана сегодня больше никем не оспаривается.

После того, как в начале нынешнего года азербайджанский газ пошел и в Западную Европу (Австрия и ФРГ), очередь за каспийским топливом стала еще длиннее. Никто больше не станет спорить с тем, что планы Баку всегда попадают в цель. Созданная Азербайджаном и по инициативе Азербайджана инфраструктура оказалась критически важна, хотя в свое время о проектах Баку говорили с пренебрежением.

Некоторые сегодня задаются вопросом "откуда Ильхам Алиев знал, что все будет именно так?". Хороший вопрос. Предлагаем тем, кто отворачивался от Баку-Тбилиси-Карс и от Южного газового коридора, ответить на него самостоятельно.

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#АЗЕРБАЙДЖАН-ЕВРОСОЮЗ #ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ #АЗЕРБАЙДЖАН #ГЕРМАНИЯ #ФРИДРИХ МЕРЦ
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Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:08 (UTC+04), Официальная хроника 620
Geely разрабатывает свой первый автомобиль специально для Европы 27 октября 13:00 (UTC+04), Автоновости 630
Sökülən sənədsiz evlərə görə kompensasiya veriləcəkmi? - TƏKLİF 27 октября 12:55 (UTC+04), Azərbaycanca 785
Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана 27 октября 12:49 (UTC+04), Политика 780
Опасные товары будут изыматься из оборота и уничтожаться 27 октября 12:44 (UTC+04), Общество 576
Банковский сектор Азербайджана нарастил активы - Цифры 27 октября 12:40 (UTC+04), Экономика 784
В Бразилии самолет упал на детский сад - ФОТО 27 октября 12:34 (UTC+04), В мире 867
Бакинский процесс объединил различные заинтересованные стороны - Мигель Анхель Моратинос 27 октября 12:32 (UTC+04), Политика 800
В Азербайджане изменят график работы и отдыха этих лиц 27 октября 12:28 (UTC+04), Общество 2 290
Азербайджан и Момбаса укрепляют связи в сфере культуры и образования - ФОТО 27 октября 12:24 (UTC+04), Политика 857
"Гянджу" возглавил турецкий тренер 27 октября 12:15 (UTC+04), Спорт 560
Дональд Трамп о перерыве в войне с Ираном - ВИДЕО 27 октября 12:09 (UTC+04), В мире 892
Азербайджан намерен ускорить развитие цифровых навыков населения 27 октября 12:03 (UTC+04), Экономика 839
İRİA “Apple” şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi bağlamağa hazırlaşır 27 октября 12:02 (UTC+04), Azərbaycanca 787
Азербайджан поддержал кандидатуру Ланы Нусейбе на пост генсека ООН 27 октября 11:57 (UTC+04), Политика 903
Prezident İlham Əliyevin regional siyasəti Azərbaycan-Niderland əlaqələrinə yeni imkanlar açır - Azər Qarayev 27 октября 11:52 (UTC+04), Azərbaycanca 819
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Президент Ильхам Алиев: На международных рынках Азербайджан признают надежным поставщиком энергоресурсов - ВИДЕО 27 октября 11:32 (UTC+04), Официальная хроника 635
Президент Ильхам Алиев: Наша независимая политика снискала Азербайджану огромное уважение - ВИДЕО 27 октября 11:30 (UTC+04), Официальная хроника 575
Милли Меджлис обсуждает 12 законопроектов - СПИСОК 27 октября 11:27 (UTC+04), Политика 938
Швейцарская компания нацелена на развитие продовольственного производства в Азербайджане 27 октября 11:23 (UTC+04), Экономика 835
Pilotların iş və istirahət rejimi dəyişir 27 октября 11:19 (UTC+04), Azərbaycanca 838
Президент Ильхам Алиев: Достижения нашей страны за 35 лет завоеваны азербайджанским народом - ВИДЕО 27 октября 11:16 (UTC+04), Официальная хроника 559
Азербайджан и Германия изучают перспективы сотрудничества и в этой сфере 27 октября 11:12 (UTC+04), Экономика 827
Президент Ильхам Алиев: Независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что делать и чего не делать - ВИДЕО 27 октября 11:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 098
Президент Ильхам Алиев: Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики - ВИДЕО 27 октября 11:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 264
Президент Ильхам Алиев: Опыт Азербайджана может способствовать урегулированию некоторых конфликтов - ВИДЕО 27 октября 10:53 (UTC+04), Официальная хроника 555
На Форуме по межкультурному диалогу Президент Ильхам Алиев рассказал об освобождении Азербайджаном своих территорий - ВИДЕО 27 октября 10:52 (UTC+04), Официальная хроника 635
Газ c месторождения "Абшерон" может поставляться на 16 экспортных рынков - ИНТЕРВЬЮ 27 октября 10:50 (UTC+04), Экономика 838
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанское общество демонстрирует единство по всем вопросам - ВИДЕО 27 октября 10:48 (UTC+04), Официальная хроника 550
В Баку автомобиль насмерть сбил 23-летнего мужчину на скутере - ВИДЕО 27 октября 10:44 (UTC+04), Общество 857
Назван объем активов Фонда развития бизнеса Азербайджана 27 октября 10:40 (UTC+04), Экономика 805
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны представители всех этнических групп и религий сплотились в железный кулак - ВИДЕО 27 октября 10:36 (UTC+04), Официальная хроника 595
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан исторически и всегда был многокультурной страной - ВИДЕО 27 октября 10:17 (UTC+04), Официальная хроника 527
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Азербайджанская нефть выросла в цене 27 октября 09:56 (UTC+04), Экономика 856
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