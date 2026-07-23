Азербайджан продолжает покорять Европу - первая экономика ЕС делает ставку на Баку - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

Германия сегодня является ведущей страной Европейского союза по всем ключевым показателям - по размеру экономики, численности населения и политическому влиянию.

ВВП Германии превышает 5,45 триллиона долларов, что делает ее крупнейшей экономикой Европы и четвертой по величине экономикой мира. На ее долю приходится около 17 процентов всей экономической активности региона. ФРГ остается самой густонаселенной страной Евросоюза, где проживает более 83,6 миллиона человек. Внушителен и политический вес этой страны. Наряду с Францией, Германия выступает главным двигателем европейской интеграции и оказывает решающее влияние на формирование общеевропейской политики.

Трудно переоценить значения стратегического партнерства с такой страной для Азербайджана. Но партнерство в нашем случае равноправное, основанное на взаимных интересах и взаимной выгоде.

У двустороннего партнерства, конечно, есть важная экономическая составляющая. Достаточно сказать, что Германия входит в десятку главных импортеров азербайджанской нефти, а в нынешнем году в эту страну начал поступать и азербайджанский газ.

Но куда большие дивиденды, хоть и не в денежном выражении, приносит партнерство на политико-дипломатическом поле. Поддержка Германии нужна Баку в отношениях с Евросоюзом. Когда-то это была Франция, но она оказалась слишком предвзята и слишком завязана на армянском лоббинге, чтобы быть объективной и честной до конца. В отличие от Франции, влияние армянства в Германии всегда было минимальным, оно никогда не имело здесь силы. За годы карабахского конфликта оно неоднократно пыталось укрепить свои позиции и финансировать антиазербайджанские шаги, однако Берлин старался пресекать подобную деятельность. Не из особых отношений с Азербайджаном, а из соображений законности и беспристрастности. Законность и беспристрастность - это все, чего ожидал от других стран Баку. Не пламенной поддержки, а именно беспристрастности. Германия, за исключением некоторых моментов, смогла удержать эту планку.

Помнится, еще до Второй Карабахской войны в Германии был официально прикрыт проект под названием "представительство а̶р̶ц̶а̶х̶а̶". МИД ФРГ подошел к вопросу достаточно жестко и бескомпромиссно, потребовав "незамедлительно прекратить создавать любую видимость международно-правовой субъектности н̶а̶г̶о̶р̶н̶о̶г̶о̶ ̶к̶а̶р̶а̶б̶а̶х̶а̶и связанного с ним дипломатического или консульского представительства". В случае неподчинения сепаратистам пригрозили законом. "Представительство" самоликвидировалось мгновенно, исчезнув в том числе из соцсетей.

Это был поступок серьезного государства, с которым можно строить планы и знать, что они не станут жертвой нечистоплотного лоббинга. Заметим, что во Франции, например, сепаратистское "представительство" существует до сих пор.

Несмотря на деятельность некоторых германских депутатов в европейских структурах, в частности Франка Швабе в ПАСЕ против Азербайджана, Баку не проецирует эти факты на отношения с Берлином. К двусторонним отношениям стран это не имеет никакого отношения. Значение имеет атмосфера в этих отношениях, достигнутые в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Берлин, и подписанная сторонами Декларация о стратегической повестке двустороннего партнерства.

Напомним, что во время состоявшегося в феврале 2026 года государственного визита Президента Ильхама Алиева в Рим аналогичный документ был подписан с третьей экономикой Евросоюза - Италией. Документ назывался "Совместная декларация об укреплении многомерного стратегического партнерства".

Теперь Баку договорился о стратегическом партнерстве с первой экономикой ЕС, самой влиятельной и в политическом, и в военном отношении страной Европы. Это очень важный шаг к еще большему укреплению позиций Азербайджана на пространстве Евросоюза. Кроме того, это увеличивает шансы на нейтрализацию попыток каких-то стран бить по интересам Азербайджана в Европе.

Подписанный в Берлине документ переводит двустороннее взаимодействие на уровень долгосрочного стратегического планирования и институционального сотрудничества. Декларация определяет двустороннюю повестку, включающую политический диалог, экономику, энергетику, безопасность, оборону, науку, технологии, образование и гуманитарную сферу. Важно, что определяются не только цели сотрудничества, но и конкретные институциональные механизмы.

Очень показательно, что в декларации нашла отражение поддержка Германии мирного процесса между Баку и Ереваном. Во время пресс-конференции и встречах, проведенных Президентом Ильхамом Алиевым в Германии, постоянно поднимался этот вопрос. Подчеркивалось, что стабильность и мир на Южном Кавказе важны для Германии и Евросоюза. Как заявил азербайджанский лидер, "азербайджано-германские связи внесут вклад не только в двусторонние отношения, но и в целом в сотрудничество, мир, спокойствие в нашем регионе".

В качестве стратегических пунктов повестки определены сотрудничество военно-промышленных комплексов, военных учебных заведений, участие Германии в разминировании освобожденных территорий Азербайджана. Отметим, что ФРГ участвует в этом процессе финансово и технически в рамках Евросоюза, а также в рамках собственных проектов. Так, ранее Германия объявила о финансовой поддержке процессу разминирования в размере 500 тысяч евро.

В логике подъема отношений двух стран на новый уровень Баку и Берлин договорились об учреждении Азербайджано-германского делового совета. Создание такой структуры уже назрело. В Азербайджане работают более 250 компаний с немецким капиталом, занятых в сферах промышленности, строительства, логистики и энергетики. Число азербайджанских компаний, имеющих представительства в ФРГ, пока не так велико. Их количество, думается, будет расти по мере расширения двусторонней экономической повестки.

Новый уровень взаимодействия с Германией полностью вписывается в новый уровень взаимодействия Азербайджана с Евросоюзом в целом. О последнем свидетельствуют участившиеся визиты в Баку чиновников ЕС высшего ранга.

В первый день июля Баку посетила с визитом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В мае совершила визит в Азербайджан верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кайя Каллас. Напомним, что Каллас сменила на этом посту Жозепа Борреля, сильно осложнившего в свое время отношения Брюсселя и Баку. В марте в нашей стране принимали президента Европейского совета Антониу Кошту.

В целом, можно говорить о росте в последние годы интереса к Азербайджану со стороны европейских стран. После Второй Карабахской войны наша страна вышла из рядов стран малой силы и обратила на себя пристальное внимание Европы, рассматривавшей его ранее в основном как сырьевого партнера. Сделав серьезную заявку на статус страны средней силы, Азербайджан заставил взглянуть на себя совсем под другим углом. Ни Южный Кавказ, ни отношение к нему уже не будут прежними после того, что случилось в 2020 году. Это понимают и учитывают в Евросоюзе. А война России против Украины, вызвавшая на свет многих "демонов", заставила присмотреться к возможностям республики еще внимательнее. Устранение рисков, создававшихся карабахским конфликтом международному сотрудничеству и международным коридорам в регионе, открыло дополнительные возможности. И незаменимость Азербайджана сегодня больше никем не оспаривается.

После того, как в начале нынешнего года азербайджанский газ пошел и в Западную Европу (Австрия и ФРГ), очередь за каспийским топливом стала еще длиннее. Никто больше не станет спорить с тем, что планы Баку всегда попадают в цель. Созданная Азербайджаном и по инициативе Азербайджана инфраструктура оказалась критически важна, хотя в свое время о проектах Баку говорили с пренебрежением.

Некоторые сегодня задаются вопросом "откуда Ильхам Алиев знал, что все будет именно так?". Хороший вопрос. Предлагаем тем, кто отворачивался от Баку-Тбилиси-Карс и от Южного газового коридора, ответить на него самостоятельно.