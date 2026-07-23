https://news.day.az/society/1849706.html Хорошая новость для пенсионеров Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за июль по всей территории Азербайджана.
Хорошая новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за июль по всей территории Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в ведомстве, 8 июля пенсии были перечислены жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, а сегодня выплаты получили пенсионеры, проживающие в остальных регионах страны. Также перечислены пенсии, назначенные на льготных условиях.
Граждане могут получить пенсионные выплаты с помощью банковских карт через банкоматы соответствующих банков.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре