Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Египта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему народу Египта сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 23 Июля - Дня Революции.

Нынешний уровень азербайджано-египетских межгосударственных отношений, развивающихся в духе дружбы и взаимного уважения, вызывает удовлетворение.

Уверен, что в соответствии с волей двух народов дружественные связи, двустороннее и многостороннее сотрудничество между нашими странами благодаря совместным усилиям и впредь будут поступательно развиваться и расширяться.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности, дружественному народу Египта - неизменного благополучия и процветания".