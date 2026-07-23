Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Египта
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему народу Египта сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 23 Июля - Дня Революции.
Нынешний уровень азербайджано-египетских межгосударственных отношений, развивающихся в духе дружбы и взаимного уважения, вызывает удовлетворение.
Уверен, что в соответствии с волей двух народов дружественные связи, двустороннее и многостороннее сотрудничество между нашими странами благодаря совместным усилиям и впредь будут поступательно развиваться и расширяться.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности, дружественному народу Египта - неизменного благополучия и процветания".
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