Этот игрок признан самым дорогим защитником в мире

19-летний защитник сборной Испании и "Барселоны" Пау Кубарси вместе с французом Вильямом Салиба стал самым дорогим футболистом мира на своей позиции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, аналитический портал Transfermarkt после чемпионата мира 2026 года повысил его рыночную стоимость на 20 миллионов евро - до 100 миллионов евро.

Ранее ФИФА признала Кубарси лучшим молодым игроком чемпионата мира 2026 года. Защитник принял участие во всех восьми матчах турнира, а сборная Испании пропустила лишь один мяч и в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0, завоевав чемпионский титул.