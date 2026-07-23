Азербайджан нарастил долю госзакупок в ВВП до 8,4%

В 2025 году доля государственных закупок в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана достигла 8,4 процента.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в совместном интервью Агентству международной информации Trend и Общественному телевидению.

По его словам, в прошлом году в стране было осуществлено 19 тысяч государственных закупок на сумму 10,8 миллиарда манатов.

"Государственные закупки являются основным финансовым и правовым инструментом для определения потребностей государства и удовлетворения этих потребностей за счет государственных расходов. Качество закупок оказывает существенное влияние как на экономическое развитие страны, так и на фискальную устойчивость", - отметил он.

В.Гюльмамедов добавил, что в международной практике доля государственных закупок в ВВП варьируется в пределах 13-20 процентов, а их доля в расходах государственного бюджета составляет от 30 до 50 процентов.

Он также отметил, что, поскольку в существующих отчетах не находят отражения закупки, осуществляемые государственными предприятиями за счет собственных средств, а также закупки, проводимые некоторыми учреждениями, показатели не отражают полной картины.

Напомним, что полное интервью В.Гюльмамедова АМИ Trend и Общественному телевидению выйдет в эфир 23 июля в 21:00.