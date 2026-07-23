США и Саудовская Аравия заключили соглашение по мирному атому

США и Саудовская Аравия подписали соглашение о поддержке Вашингтоном мирной ядерной программы королевства.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства энергетики США.

Согласно документу, соглашение было подписано 22 июля министром энергетики США Крисом Райтом и министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бин Салманом Аль Саудом. Теперь документ направлен на рассмотрение Конгресса США.

Отмечается, что соглашение рассчитано на несколько десятилетий и призвано открыть американским компаниям широкие возможности для участия в программе развития атомной энергетики Саудовской Аравии в мирных целях.