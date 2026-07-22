Президенту Чехии поступают письма с угрозами - СМИ

Администрация президента Чехии получает письма с оскорблениями и угрозами, часть из которых адресована главе государства Петру Павелу. Об этом сообщил новостной портал Idnes, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы расследуем два таких случая. Один - от февраля 2026 года, а второй - от июня текущего года", - привел портал слова представителя полиции Яна Данека. Злоумышленники, по его словам, будут привлечены к ответственности по статье УК "создание угрозы с целью воздействия на должностное лицо". За данное преступление предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

В президентской администрации подтвердили агрессивное содержание части поступающих писем. "Часть поступающей в адрес администрации или президента корреспонденции имеет конфронтационный, оскорбительный или вульгарный характер. В некоторых случаях содержатся угрозы", - проинформировал пресс-секретарь главы государства Войтех Шелига.

О конкретном содержании писем по соображениям безопасности не сообщается.

Чешские СМИ напоминают, что в начале текущего года полиция предъявила обвинение мужчине, который разместил в соцсетях комментарий с угрозами в адрес Павела.