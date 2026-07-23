Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг ожидается солнечная погода. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 23-25 градусов тепла, днем повысится до 33-38 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы - 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-80%, днем - 45-50%.

В регионах Азербайджана преимущественно ожидается погода без осадков. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные небольшие дожди, грозы и град. Местами в горах будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27 градусов тепла, днем - 35-39 градусов, в горных районах ночью - 15-20 градусов, днем - 25-30 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az