https://news.day.az/society/1849726.html Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг ожидается солнечная погода. Будет дуть юго-восточный ветер. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 23-25 градусов тепла, днем повысится до 33-38 градусов.

Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

Общество, 23 июля 2026 12:16 (UTC +04:00) 1 475
Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг ожидается солнечная погода. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 23-25 градусов тепла, днем повысится до 33-38 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы - 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-80%, днем - 45-50%.

В регионах Азербайджана преимущественно ожидается погода без осадков. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные небольшие дожди, грозы и град. Местами в горах будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27 градусов тепла, днем - 35-39 градусов, в горных районах ночью - 15-20 градусов, днем - 25-30 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az

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Азербайджан намерен ускорить развитие цифровых навыков населения 27 октября 12:03 (UTC+04), Экономика 929
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Азербайджан поддержал кандидатуру Ланы Нусейбе на пост генсека ООН 27 октября 11:57 (UTC+04), Политика 985
Prezident İlham Əliyevin regional siyasəti Azərbaycan-Niderland əlaqələrinə yeni imkanlar açır - Azər Qarayev 27 октября 11:52 (UTC+04), Azərbaycanca 906
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