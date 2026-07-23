https://news.day.az/unusual/1849724.html Физики нашли решение одного из главных парадоксов устройства Вселенной Физики-теоретики предложили новый взгляд на гравитацию, который объясняет один из самых глубоких парадоксов космологии: почему Вселенная становится все более структурированной, хотя законы термодинамики требуют неуклонного роста хаоса. Исследование опубликовано в журнале Physical Review D, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Физики нашли решение одного из главных парадоксов устройства Вселенной

Это интересно, 23 июля 2026 13:02 (UTC +04:00) 1 232
Физики нашли решение одного из главных парадоксов устройства Вселенной

Физики-теоретики предложили новый взгляд на гравитацию, который объясняет один из самых глубоких парадоксов космологии: почему Вселенная становится все более структурированной, хотя законы термодинамики требуют неуклонного роста хаоса. Исследование опубликовано в журнале Physical Review D, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Второй закон термодинамики гласит: в замкнутой системе энтропия - мера беспорядка - всегда возрастает. Вселенная в целом движется к равновесию и однородности. Однако на практике мы видим обратное: из первоначально почти однородного облака вещества возникли галактики, звезды, планеты и жизнь. Это кажущееся противоречие давно беспокоит физиков.

Авторы новой работы показали, что ключ к разгадке - в расширении самого пространства. Когда Вселенная расширяется, она постоянно создает "новое место" - объем, в котором вещество может организоваться в структуры, не нарушая глобального роста энтропии. Иными словами, локальный порядок - звезды, планеты, биосферы - возможен именно потому, что суммарный объем Вселенной растет быстрее, чем она успевает "перемешаться".

В рамках новой теории гравитация рассматривается не просто как искривление пространства-времени по Эйнштейну, а как движущая сила, обеспечивающая эту структуризацию. Гравитация собирает вещество в сгустки, понижая локальную энтропию за счет увеличения ее в остальном пространстве - в виде излучения и тепла. Расширение Вселенной служит "буфером", без которого этот процесс был бы невозможен.

Авторы подчеркивают, что их подход не противоречит общей теории относительности, а надстраивается над ней. По мнению ученых, этот фреймворк может оказаться полезным в поисках единой квантовой теории гравитации - одной из главных нерешённых задач современной теоретической физики.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ВСЕЛЕННАЯ #ФИЗИКИ-ТЕОРЕТИКИ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Ждать ли роста цен на картофель в Азербайджане? 14:26 (UTC+04), Общество 224
Важное предупреждение для пользователей электросамокатов 14:15 (UTC+04), Общество 271
Хорошая новость для любителей велосипедов и самокатов в Баку 14:04 (UTC+04), Общество 339
Fitch Ratings о возможных моделях исламского финансирования в Азербайджане 13:57 (UTC+04), Экономика 316
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества в рамках ОИС 13:58 (UTC+04), Официальная хроника 289
Жители Азербайджана могут зарабатывать на продаже излишков электроэнергии - замминистра 13:51 (UTC+04), Экономика 378
ООН поддерживает проведение диалогов по ЦУР в Шуше и Нахчыване в 2027 г. 13:41 (UTC+04), Политика 337
Всемирный день дзюдо 2026: олимпийские чемпионы и рекорды Азербайджана 13:38 (UTC+04), Спорт 340
Geely обновила свой популярный седан - ФОТО 13:36 (UTC+04), Автоновости 331
Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP 13:31 (UTC+04), В мире 385
Азербайджанский народ сохраняет бдительность в отношении провокаций - Шейх уль-ислам 13:29 (UTC+04), Общество 358
Обнародованы данные о госдолге Азербайджана 13:25 (UTC+04), Экономика 397
В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 13:21 (UTC+04), В мире 425
ЭСКАТО о необходимости расширения возобновляемой энергетики в Азербайджане 13:16 (UTC+04), Экономика 372
Баку примет Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН 13:12 (UTC+04), Политика 400
Проводится расследование по факту гибели школьницы в Баку 13:05 (UTC+04), Общество 467
В Баку рассказали о программе форума по межкультурному диалогу 13:03 (UTC+04), Политика 376
Азербайджан и UNOCT обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом 12:59 (UTC+04), Политика 5 751
Азербайджан является одним из мировых центров межкультурного диалога - Гюндуз Исмаилов 12:53 (UTC+04), Общество 378
Баку избавится от старых дизельных автобусов 12:50 (UTC+04), Общество 434
В Баку мошенник представился налоговиком и забрал деньги у предпринимателя - ВИДЕО 12:46 (UTC+04), Общество 426
В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане 12:44 (UTC+04), Экономика 417
Canlı musiqiyə görə əlavə ödəniş: Restoranlar bunu tələb edə bilərmi? - VİDEO 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 411
В ООН высоко оценили проведение Всемирного форума городов в Азербайджане - ФОТО 12:40 (UTC+04), Политика 474
Азербайджан нарастит мощности зеленой энергетики на 2 ГВт за два года 12:36 (UTC+04), Экономика 413
Блок Нетаньяху продолжает лидировать на парламентских выборах в Израиле - ОБНОВЛЕНО 12:31 (UTC+04), В мире 556
Раскрыт расход топлива на Азербайджанской ТЭС 12:29 (UTC+04), Экономика 439
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 12:26 (UTC+04), Общество 468
ЕБРР о потенциале банковского сектора Азербайджана в энергопереходе 12:23 (UTC+04), Экономика 421
Замминистра культуры призвал расширять возможности молодежи 12:11 (UTC+04), Общество 410
Транспортный сектор Азербайджана показывает уверенный рост 12:04 (UTC+04), Экономика 440
В Хыналыге скончался учитель - ФОТО 12:00 (UTC+04), Общество 468
Катар призвал ускорить ратификацию Мекканской конвенции 11:58 (UTC+04), В мире 465
Водителей с телефонами за рулем будут выявлять по камерам 11:56 (UTC+04), Общество 447
Саудовская Аравия подчеркнула важность международного обмена данными о коррупции 11:55 (UTC+04), Политика 466
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией 11:51 (UTC+04), Официальная хроника 415
В Баку ученица 7-го класса погибла, упав из окна школы 11:48 (UTC+04), Общество 598
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам заседания руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 11:47 (UTC+04), Официальная хроника 9 943
АБР обозначил приоритеты сокращения выбросов в Азербайджане 11:45 (UTC+04), Экономика 442
Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане - ФОТО 11:40 (UTC+04), Экономика 562
PASHA Bank запустил новую программу бонусных миль для держателей карт Miles&Smiles PASHA Bank 11:34 (UTC+04), Экономика 454
"Барселону" оштрафовали на сотни тысяч евро 11:32 (UTC+04), Спорт 432
Неисправный автомобиль унес жизни двух молодых мужчин в Азербайджане - ВИДЕО 11:20 (UTC+04), Общество 536
Президент Ильхам Алиев: Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются 11:21 (UTC+04), Официальная хроника 10 088
Названы важные настройки нового смартфона 11:17 (UTC+04), Наука и технологии 440
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Чехии 11:11 (UTC+04), Официальная хроника 1 118
Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции - Кямран Алиев 11:09 (UTC+04), Политика 500
Dialoq sadəcə diplomatik ünsiyyət vasitəsi deyil - Kamaləddin Qafarov 11:10 (UTC+04), Azərbaycanca 449
Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə əlaqələrin dinamik inkişaf etməsi bizi sevindirir 11:05 (UTC+04), Azərbaycanca 456
ООН поддержит Азербайджан в реализации климатических целей 11:01 (UTC+04), Экономика 475
Азербайджан представит пятый национальный доклад по ЦУР в 2027 году 10:49 (UTC+04), Экономика 473
В Баку проходит встреча высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 10:42 (UTC+04), Общество 500
Какие страны лидируют по числу ночевок в гостиницах Азербайджана? 10:29 (UTC+04), Туризм 482
ООН поможет Азербайджану в решении проблем Каспийского моря 10:30 (UTC+04), Экономика 4 302
В Азербайджане начинается электронный перевод учащихся 10:26 (UTC+04), Общество 461
В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров - ФОТО 10:22 (UTC+04), Культура 485
В Турции задержали журналиста, публиковавшего материалы против Азербайджана 10:18 (UTC+04), Политика 578
Азербайджанская нефть изменилась в цене 10:17 (UTC+04), Экономика 496
В Баку проходит второй день VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО 10:11 (UTC+04), Политика 5 934
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:10 (UTC+04), Туризм
В Баку организован 9-й Диалог по Целям устойчивого развития - ФОТО 10:04 (UTC+04), Экономика 489
Квартиры в Баку: где цены ниже и какие районы станут дороже? - ВИДЕО 10:01 (UTC+04), Общество 541
Демократия как прикрытие, доллары как оружие: кто пытается диктовать Азербайджану чужие правила? 09:50 (UTC+04), Политика 8 528
Золото и серебро подешевели 09:41 (UTC+04), Экономика 516
BYD выпустил доступный гибрид 09:36 (UTC+04), Автоновости 468
Картал покинул пост главного тренера "Фенербахче" 09:31 (UTC+04), Спорт 445
США могут возобновить военную операцию против Ирана - СМИ 09:24 (UTC+04), В мире 521
DCO о ключевых факторах развития ИИ в Азербайджане 09:15 (UTC+04), Экономика 518
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:05 (UTC+04), Экономика
Госдолг США рекордно вырос 08:45 (UTC+04), В мире 550
Армению захотели исключить из ОДКБ 08:37 (UTC+04), В мире 675
Трамп предупредил американцев: "Франция..." 08:25 (UTC+04), В мире 626
Вэнс сделал резкое заявление о лидерах Ближнего Востока 08:12 (UTC+04), В мире 654
Азербайджанская сборная заняла второе место на ЧМ в Астане 08:08 (UTC+04), Спорт 523
Международное молчание и безнаказанность Армении - 6 лет со дня трагедии в Барде 08:00 (UTC+04), Политика 5 629
В четырех районах Баку не будет света 07:46 (UTC+04), Общество 1 211
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп назвал одно из важнейших решений в своей жизни 07:19 (UTC+04), В мире 639
В европейской стране распространилась средневековая болезнь 07:07 (UTC+04), В мире 694
День будет полон эмоций - гороскоп на 28 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 685
Стоит ли покупать новый iPhone? - мнение экспертов 04:58 (UTC+04), Наука и технологии 591
Какие болезни могут скрываться за частой икотой 03:45 (UTC+04), Медицина 581
Выборы в Израиле: кто побеждает? - ЭКЗИТПОЛ 02:31 (UTC+04), В мире 853
В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 01:17 (UTC+04), Спорт 6 157
Apple представила новый MacBook Pro - ФОТО - ВИДЕО 00:44 (UTC+04), Наука и технологии 635
Хроника победы (28.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ" - ФОТО 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 800
Хроника победы (28.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева российскому агентству "Интерфакс" - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 757
Хроника победы (28.10.2020): Трагедия Барды обернулась для противника адом - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 928
Прошло 6 лет с очередного ракетного обстрела Арменией города Барда 00:01 (UTC+04), Политика 794
Массовый взлом аккаунтов WhatsApp в Азербайджане - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 23:33 (UTC+04), Наука и технологии 929
Российский фонд может выйти из-под санкций США 27 октября 23:24 (UTC+04), В мире 814
Эрдоган поговорил с Макроном 27 октября 22:50 (UTC+04), В мире 805
БИГ осудила решение Сената Франции 27 октября 22:45 (UTC+04), Политика 859
Ла Лига рискует потерять € 400 млн 27 октября 22:37 (UTC+04), Спорт 667
Путин встретился с Пезешкианом - ВИДЕО 27 октября 22:25 (UTC+04), В мире 863
Стратегия победы и мира: как Азербайджан изменил Южный Кавказ - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 27 октября 22:15 (UTC+04), Политика 7 313
Венесуэла подарила США нефть 27 октября 22:13 (UTC+04), В мире 896
Время новых возможностей: Баку и Амстердам расширяют горизонты партнерства 27 октября 22:00 (UTC+04), Политика 5 773
Азербайджан и Испания проведут совместные исследования 27 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 841
Братство Азербайджана и Турции нерушимо - Девлет Бахчели 27 октября 21:42 (UTC+04), Политика 823
Dollar alıb-satanlara vacib xəbər – LİMİT VAR! 27 октября 21:30 (UTC+04), Azərbaycanca 974
Камран Алиев обсудил с представителем ООН борьбу с терроризмом - ФОТО 27 октября 21:26 (UTC+04), Политика 822
Рамиза Мехтиева могут лишить госнаград 27 октября 21:20 (UTC+04), Общество 4 561
В Баку состоялось заседание представителей органов по борьбе с коррупцией государств ОИС - ФОТО 27 октября 21:13 (UTC+04), Общество 717
В Баку открылась ретроспективная выставка Фархада Халилова - ФОТО 27 октября 21:06 (UTC+04), Культура 712
Азербайджан-Турция: решит ли все проблемы увольнение Сарала? 27 октября 21:00 (UTC+04), Политика 5 815
Политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами - Азер Гараев 27 октября 20:55 (UTC+04), Политика 1 068
Kamran Əliyev BMT rəsmisi ilə terrorçuluğa qarşı mübarizəni müzakirə edib - FOTO 27 октября 20:46 (UTC+04), Azərbaycanca 859
Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы U-23 27 октября 20:37 (UTC+04), Спорт 697
Вынесен приговор Рамизу Мехтиеву - имущество конфисковано 27 октября 20:36 (UTC+04), Общество 1 184
“WhatsApp” istifadəçilərinə xəbərdarlıq edilib 27 октября 20:32 (UTC+04), Azərbaycanca 979
БИГ осудила решение Франции по Корсике 27 октября 20:25 (UTC+04), Политика 917
В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend» 27 октября 20:10 (UTC+04), Культура 2 039
Новые "потери" для армянских сепаратистов - паника в Ереване 27 октября 20:00 (UTC+04), Политика 5 428
Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с генсеком UN Tourism - ФОТО 27 октября 19:53 (UTC+04), Политика 904
Раскрыто число молодежных негосударственных организаций в Азербайджане 27 октября 19:44 (UTC+04), Общество 718
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Xalçalar diyarı” sərgisi açılacaq 27 октября 19:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 074
Банк ABB объявил о старте очередного этапа эмиссии облигаций! (R) 27 октября 19:28 (UTC+04), Экономика 899
Голос редкой красоты: в Баку почтили память Галины Вишневской - ФОТО 27 октября 19:24 (UTC+04), Культура 736
В ЮНЕСКО призвали привлекать молодежь к разработке и реализации политики 27 октября 19:21 (UTC+04), Политика 858
Азербайджан и ICESCO расширяют сотрудничество в сфере охраны культурного наследия - ФОТО 27 октября 19:19 (UTC+04), Политика 856
SOCAR заинтересована в расширении сотрудничества с концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит" 27 октября 19:12 (UTC+04), Экономика 889
Определено лицо, ответственное за предоставление информации СМИ в судах Азербайджана 27 октября 19:07 (UTC+04), Общество 656
NED и Азербайджан: вопросы к грантовой политике 27 октября 19:03 (UTC+04), Политика 6 473
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса 27 октября 19:02 (UTC+04), Политика 807
Россия и Азербайджан ведут активный диалог - Путин 27 октября 18:59 (UTC+04), Экономика 4 822
Азербайджан и ООН обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом - ФОТО 27 октября 18:57 (UTC+04), Политика 821
PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində noyabr ayı üçün qəbul CƏDVƏLİ 27 октября 18:57 (UTC+04), Azərbaycanca 785
Азербайджан нацелен на развитие цифровых навыков и инноваций 27 октября 18:50 (UTC+04), Наука и технологии 630
Фарид Гаибов обсудил с индийским министром сотрудничество в сфере спорта - ФОТО 27 октября 18:47 (UTC+04), Спорт 612
В Ашхабаде обсуждают соглашение о научных исследованиях на Каспии 27 октября 18:44 (UTC+04), Политика 814
Каждый объект культурного наследия требует особого подхода к восстановлению - Эмин Гусейнов 27 октября 18:40 (UTC+04), Культура 607
В Азербайджане усилят связь образования с потребностями экономики 27 октября 18:36 (UTC+04), Общество 610
Агдамский комплекс "Имарет" получил сертификат ICOMOS 27 октября 18:30 (UTC+04), Культура 575
Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ilk günü başa çatıb 27 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 787
В Азербайджане создается обсерватория по ИИ для формирования экономической политики 27 октября 18:28 (UTC+04), Экономика 819
Али Асадов провел обсуждения с генсеком ОИС - ФОТО 27 октября 18:23 (UTC+04), Политика 813
В Азербайджане пресекли попытку незаконного пересечения границы 27 октября 18:20 (UTC+04), Общество 620
Композитор тишины: Баку прикоснулся к уникальному миру Софьи Губайдулиной - ФОТО 27 октября 18:16 (UTC+04), Культура 774
Шантаж армянских реваншистов в Вене - WOFA позорно отступила 27 октября 18:09 (UTC+04), Политика 4 040
В Баку арестованы трое человек за кражи из аппаратов по продаже воды 27 октября 18:08 (UTC+04), Общество 678
Университет IE поможет развитию предпринимательства в Азербайджане 27 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 796
В Азербайджане создается новая Комиссия 27 октября 18:02 (UTC+04), Общество 617
В Сиязане раскрыто особо тяжкое преступление 27 октября 17:53 (UTC+04), Общество 626
В Ормузском проливе танкер подорвался на мине 27 октября 17:40 (UTC+04), В мире 832
Большая часть Физули очищена от мин 27 октября 17:37 (UTC+04), Общество 588
В Баку обсудили роль туризма в построении мира и развитии местных сообществ - ФОТО 27 октября 17:34 (UTC+04), Туризм 722
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин - ФОТО 27 октября 17:32 (UTC+04), Официальная хроника 4 326
Публикации этих лиц в соцсетях будут контролироваться 27 октября 17:30 (UTC+04), Общество 752
США модернизируют пограничную систему Армении на фоне реализации проекта TRIPP 27 октября 17:24 (UTC+04), В мире 851
В каких сферах больше всего проблемных кредитов? 27 октября 17:17 (UTC+04), Экономика 851
В СВМДА отметили вклад председательства Азербайджана 27 октября 17:13 (UTC+04), Политика 815
Назван объем ненефтяного экспорта Азербайджана с начала года 27 октября 16:59 (UTC+04), Экономика 844
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации - ФОТО 27 октября 17:00 (UTC+04), Официальная хроника 6 083
AMEA alimləri Pezeşkiana İranda azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin olunması üçün müraciət edib 27 октября 16:55 (UTC+04), Azərbaycanca 868
На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО 27 октября 16:53 (UTC+04), Культура 634
Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше - гендиректор ISESCO 27 октября 16:48 (UTC+04), Политика 810
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 27 октября 16:40 (UTC+04), Официальная хроника 5 614
Председатель Госагентства по туризму о роли Бакинской декларации 27 октября 16:34 (UTC+04), Туризм 621
Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 16:23 (UTC+04), Общество 1 233
В Азербайджане меняют правила штрафов за телефон за рулем 27 октября 16:24 (UTC+04), Общество 427
Орхан Набизаде рассказал о проекте "Древний камень, современная память" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 27 октября 16:12 (UTC+04), Культура 649
Кровавая борьба за власть в Армении - чьи интересы стояли за терактом 27 октября? 27 октября 16:00 (UTC+04), Политика 6 936
Zəngəzur dəhlizində erməni sərhədçilər yalnız müşahidəçi olacaq – ABŞ sistemi yeniləyir 27 октября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 850
В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО 27 октября 15:55 (UTC+04), Наука и технологии 582
Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 27 октября 15:51 (UTC+04), Культура 607
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой «Мой Абшерон и не только» - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 233
Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 27 октября 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 644
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 27 октября 15:36 (UTC+04), Экономика 964
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 27 октября 15:33 (UTC+04), Экономика 849
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 27 октября 15:25 (UTC+04), Автоновости 668
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 27 октября 15:21 (UTC+04), Культура 599
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 27 октября 15:17 (UTC+04), Общество 657
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 27 октября 15:00 (UTC+04), В мире 873
Азербайджан и Fortinet обсудили подготовку специалистов по кибербезопасности - ФОТО 27 октября 14:57 (UTC+04), Экономика 868
В Азербайджане разрабатывают рамки цифровых компетенций населения 27 октября 14:54 (UTC+04), Общество 605
Семейная ссора закончилась убийством в Сальяне - ОБНОВЛЕНО 27 октября 14:53 (UTC+04), Общество 721
В Агдамском промпарке появится новое предприятие 27 октября 14:49 (UTC+04), Экономика 889
Вынесен приговор бизнесмену, обвиняемому в избиении известной модели 27 октября 14:46 (UTC+04), Общество 750
Казахстан намерен производить свои беспилотники 27 октября 14:43 (UTC+04), В мире 882
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ВИДЕО 27 октября 14:41 (UTC+04), Официальная хроника 7 218
В Азербайджане уточнят требования к качеству интернет-услуг 27 октября 14:35 (UTC+04), Общество 658
Новый начальник Пенитенциарной службы - Досье 27 октября 14:28 (UTC+04), Общество 752
В Международном центре мугама прозвучал "Раст" - ФОТО 27 октября 14:22 (UTC+04), Культура 593
Перезагрузка с Индией и внешнеполитические технологии Баку - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 27 октября 14:20 (UTC+04), Политика 4 876
В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог 27 октября 14:16 (UTC+04), Общество 758
В Баку прошел открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО 27 октября 14:10 (UTC+04), Спорт 722
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 929
В Азербайджане разработали ИИ-платформу в сфере права 27 октября 13:49 (UTC+04), Политика 884
В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам? 27 октября 13:43 (UTC+04), Общество 1 012
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində “Biznes dialoqu” adlı panel sessiyası keçirilib - FOTO 27 октября 13:42 (UTC+04), Azərbaycanca 926
Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно - Фарид Бахшалиев на платформе Baku Network - ВИДЕО 27 октября 13:35 (UTC+04), Политика 5 130
Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple 27 октября 13:30 (UTC+04), Экономика 927
Как изменятся расходы Азербайджана на полицию, суды и прокуратуру? 27 октября 13:24 (UTC+04), Общество 644
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 27 октября 13:20 (UTC+04), Общество 670
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:12 (UTC+04), Официальная хроника 631
Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:08 (UTC+04), Официальная хроника 671
Geely разрабатывает свой первый автомобиль специально для Европы 27 октября 13:00 (UTC+04), Автоновости 679
Sökülən sənədsiz evlərə görə kompensasiya veriləcəkmi? - TƏKLİF 27 октября 12:55 (UTC+04), Azərbaycanca 899
Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана 27 октября 12:49 (UTC+04), Политика 891
Еще новости