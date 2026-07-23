Начался процесс приема в учреждения профобразования

Начался процесс приема в учреждения профессионального образования.

Как передает Day.Az, об этом заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Ильгар Байрамлы на брифинге, посвящённом приёму студентов и вновь созданным специальностям.

Он сообщил, что на первом этапе приема абитуриенты с 23 июля по 10 августа должны будут создать личный кабинет на платформе portal.edu.az и пройти регистрацию.

Ильгар Байрамлы отметил, что выбрать специальность абитуриенты смогут до 5 августа.

"Результаты приёма будут объявлены 14-15 августа через личный кабинет и SMS. Регистрация поступивших в учреждениях профессионального образования будет проводиться с 16 по 25 августа. На этом этапе студенты должны представить документы в соответствующие учебные заведения", - сказал он.