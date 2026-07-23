https://news.day.az/politics/1849567.html Германо-азербайджанский деловой совет: новый этап экономического партнерства В ходе официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Германию, состоявшегося 20-21 июля 2026 года, была подписана Совместная декларация о создании и деятельности Германо-азербайджанского делового совета (German-Azerbaijani Business Council - GABC).

Германо-азербайджанский деловой совет: новый этап экономического партнерства

Политика, 23 июля 2026 13:25 (UTC +04:00) 5 797
Германо-азербайджанский деловой совет:

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

В ходе официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Германию, состоявшегося 20-21 июля 2026 года, была подписана Совместная декларация о создании и деятельности Германо-азербайджанского делового совета (German-Azerbaijani Business Council - GABC). Речь идет о переходе экономических отношений между двумя странами на качественно новый уровень - к системному, устойчивому и ориентированному на результат механизму диалога между государственными структурами и частным сектором.

Германо-азербайджанский деловой совет создается как платформа для прямого и регулярного общения между бизнес-сообществами двух стран. До сих пор экономическое сотрудничество во многом строилось на отдельных контактах и соглашениях. Теперь появляется постоянно действующий институт, через который предприниматели смогут напрямую обсуждать актуальные вопросы, выдвигать совместные инициативы и находить новые направления для инвестиций.

У Совета четыре ключевые цели: содействие развитию устойчивых, инновационных и ориентированных на будущее экономических связей; поддержка в выявлении, развитии и, при необходимости, реализации совместных инициатив и инвестиционных проектов; обеспечение обмена знаниями, опытом и отраслевой экспертизой, в том числе через рабочие форматы и экспертные группы; подготовка рекомендаций по улучшению делового и инвестиционного климата в обеих странах.

Как отметил канцлер Фридрих Мерц во время заявления для прессы, создание Совета -это важный сигнал для компаний обеих стран.

"Это важный сигнал для компаний двух стран. Германия серьезно относится к расширению отношений с Азербайджаном. На фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке наше сотрудничество в сфере поставок нефти, а также газа по Южному газовому коридору имеет особое значение".

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что стороны уже обсудили конкретные предложения по расширению деятельности германских компаний в Азербайджане.

"Азербайджано-германские связи внесут вклад не только в двусторонние отношения, но и в целом в сотрудничество, мир, спокойствие в нашем регионе. Многие германские компании успешно работают в Азербайджане. Число активно работающих компаний превышает 200. Уверен, что после сегодняшнего визита их число увеличится. Обсуждаются вопросы взаимных инвестиций. Выдвинуты конкретные предложения по расширению деятельности германских компаний в Азербайджане", - сказал глава государства. 

Само появление такого института говорит о растущем интересе Германии к экономическому потенциалу Азербайджана - к его инвестиционным возможностям и к его роли как связующего звена в регионе. За последние годы Азербайджан превратился в один из ключевых транспортно-логистических центров: развитие Среднего коридора, участие в международных маршрутах "Восток - Запад" и "Север - Юг", а также вклад страны в энергетическую безопасность Каспийского бассейна привлекают все больше внимания со стороны европейских партнеров.

Одновременно с этим Азербайджан проводит масштабные реформы по диверсификации экономики: создаются промышленные парки и свободные экономические зоны, развивается цифровая экономика, реализуются проекты в сфере зеленой энергетики. Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы объявлены зоной зеленой энергии, расширяются проекты в области ветровой и солнечной генерации. Все это открывает новые возможности именно для немецких компаний - ведь Германия обладает богатейшим опытом в машиностроении, автомобилестроении, химической промышленности, альтернативной энергетике, цифровых технологиях и профессиональном образовании. Приоритеты двух стран во многом совпадают, и Деловой совет призван эту синергию раскрыть.

Цифры показывают, что почва для такого шага была подготовлена заранее. Сегодня в Азербайджане работает более 210 предприятий с германским капиталом - в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве, торговле и сфере услуг. Общий объем прямых немецких инвестиций в азербайджанскую экономику составил 937,5 миллиона долларов, из которых на нефтегазовый сектор пришлось 53,4 миллиона, а на ненефтегазовый - 884,1 миллиона долларов. Встречный поток тоже значителен: азербайджанские инвестиции в Германию достигли 667,5 миллиона долларов.

Торговый оборот между странами также растет. За первое полугодие 2026 года он составил около 573 миллионов долларов: 234,77 миллиона пришлось на азербайджанский экспорт и 338,11 миллиона - на импорт из Германии. А по итогам прошлого года общий товарооборот превысил 1 миллиард 376 миллионов долларов.

Президент Ильхам Алиев в своем заявлении для прессы напомнил, что с этого года Азербайджан начал экспортировать природный газ непосредственно в Германию.

"С этого года Азербайджан начал экспортировать свой природный газ в Германию. Таким образом, наш газ в настоящее время поставляется в 10 стран-членов ЕС, и это, несомненно, огромный вклад в энергетическую безопасность. Если учесть, что Азербайджан также экспортирует в Германию свою нефть и полон решимости в будущем поставлять в Европу свою зеленую энергию, то сотрудничество в энергетическом секторе будет очень масштабным", - сказал глава государства. 

Отдельного внимания заслуживает сотрудничество в энергетическом секторе на уровне компаний. SOCAR уже давно и успешно работает с германским энергетическим концерном Uniper - в рамках программы сотрудничества, охватывающей 2025-2026 годы, реализуются проекты, имеющие значение для энергетической безопасности всей Европы. Не менее показателен пример взаимодействия SOCAR с компанией SAP, крупнейшим в мире разработчиком корпоративного программного обеспечения: система SAP ERP применяется в SOCAR уже 18 лет, начиная с 2008 года, и это сотрудничество продолжает развиваться в сферах цифровизации, инноваций и работы с человеческим капиталом.

Кроме того, азербайджанская продукция под единым национальным брендом Made in Azerbaijan регулярно представляется на крупнейших европейских выставках - от Международной выставки вин в Дюссельдорфе до Международной зеленой недели в Берлине, где страна была представлена уже 14 раз. В следующем году к этому списку добавится и выставка Anuga 2027 в Кёльне. А еще в мае прошлого года была подписана "Дорожная карта" по расширению торгово-экономических и инвестиционных связей между компаниями двух стран - документ, который вместе с новым Деловым советом формирует комплексную систему поддержки бизнеса.

Именно в этом и заключается главный смысл создания Германо-азербайджанского делового совета - превратить экономическое сотрудничество из набора отдельных проектов в устойчивый, долгосрочный и институционально закрепленный механизм. Ожидается, что деятельность Совета приведет к росту инвестиционной активности германских компаний в промышленности, сельском хозяйстве, логистике, транспорте, возобновляемой энергетике, водном хозяйстве и цифровой трансформации, а также откроет азербайджанским компаниям более широкий доступ к немецкому рынку.

В условиях трансформации мировой экономики, изменения логистических маршрутов и растущего спроса на надежных энергетических и инвестиционных партнеров такой механизм способен придать сотрудничеству Баку и Берлина долгосрочный импульс, превратив его в один из наиболее динамично развивающихся форматов азербайджано-европейского экономического партнерства.

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США модернизируют пограничную систему Армении на фоне реализации проекта TRIPP 27 октября 17:24 (UTC+04), В мире 850
В каких сферах больше всего проблемных кредитов? 27 октября 17:17 (UTC+04), Экономика 849
В СВМДА отметили вклад председательства Азербайджана 27 октября 17:13 (UTC+04), Политика 813
Назван объем ненефтяного экспорта Азербайджана с начала года 27 октября 16:59 (UTC+04), Экономика 841
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации - ФОТО 27 октября 17:00 (UTC+04), Официальная хроника 6 083
AMEA alimləri Pezeşkiana İranda azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin olunması üçün müraciət edib 27 октября 16:55 (UTC+04), Azərbaycanca 867
На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО 27 октября 16:53 (UTC+04), Культура 634
Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше - гендиректор ISESCO 27 октября 16:48 (UTC+04), Политика 809
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 27 октября 16:40 (UTC+04), Официальная хроника 5 614
Председатель Госагентства по туризму о роли Бакинской декларации 27 октября 16:34 (UTC+04), Туризм 621
Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 16:23 (UTC+04), Общество 1 233
В Азербайджане меняют правила штрафов за телефон за рулем 27 октября 16:24 (UTC+04), Общество 426
Орхан Набизаде рассказал о проекте "Древний камень, современная память" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 27 октября 16:12 (UTC+04), Культура 649
Кровавая борьба за власть в Армении - чьи интересы стояли за терактом 27 октября? 27 октября 16:00 (UTC+04), Политика 6 935
Zəngəzur dəhlizində erməni sərhədçilər yalnız müşahidəçi olacaq – ABŞ sistemi yeniləyir 27 октября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 849
В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО 27 октября 15:55 (UTC+04), Наука и технологии 582
Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 27 октября 15:51 (UTC+04), Культура 607
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой «Мой Абшерон и не только» - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 232
Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 27 октября 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 644
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 27 октября 15:36 (UTC+04), Экономика 962
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 27 октября 15:33 (UTC+04), Экономика 847
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 27 октября 15:25 (UTC+04), Автоновости 667
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 27 октября 15:21 (UTC+04), Культура 599
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 27 октября 15:17 (UTC+04), Общество 657
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 27 октября 15:00 (UTC+04), В мире 872
Азербайджан и Fortinet обсудили подготовку специалистов по кибербезопасности - ФОТО 27 октября 14:57 (UTC+04), Экономика 866
В Азербайджане разрабатывают рамки цифровых компетенций населения 27 октября 14:54 (UTC+04), Общество 605
Семейная ссора закончилась убийством в Сальяне - ОБНОВЛЕНО 27 октября 14:53 (UTC+04), Общество 721
В Агдамском промпарке появится новое предприятие 27 октября 14:49 (UTC+04), Экономика 888
Вынесен приговор бизнесмену, обвиняемому в избиении известной модели 27 октября 14:46 (UTC+04), Общество 750
Казахстан намерен производить свои беспилотники 27 октября 14:43 (UTC+04), В мире 881
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ВИДЕО 27 октября 14:41 (UTC+04), Официальная хроника 7 217
В Азербайджане уточнят требования к качеству интернет-услуг 27 октября 14:35 (UTC+04), Общество 658
Новый начальник Пенитенциарной службы - Досье 27 октября 14:28 (UTC+04), Общество 752
В Международном центре мугама прозвучал "Раст" - ФОТО 27 октября 14:22 (UTC+04), Культура 592
Перезагрузка с Индией и внешнеполитические технологии Баку - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 27 октября 14:20 (UTC+04), Политика 4 874
В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог 27 октября 14:16 (UTC+04), Общество 758
В Баку прошел открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО 27 октября 14:10 (UTC+04), Спорт 722
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 929
В Азербайджане разработали ИИ-платформу в сфере права 27 октября 13:49 (UTC+04), Политика 883
В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам? 27 октября 13:43 (UTC+04), Общество 1 011
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində “Biznes dialoqu” adlı panel sessiyası keçirilib - FOTO 27 октября 13:42 (UTC+04), Azərbaycanca 924
Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно - Фарид Бахшалиев на платформе Baku Network - ВИДЕО 27 октября 13:35 (UTC+04), Политика 5 128
Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple 27 октября 13:30 (UTC+04), Экономика 925
Как изменятся расходы Азербайджана на полицию, суды и прокуратуру? 27 октября 13:24 (UTC+04), Общество 644
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 27 октября 13:20 (UTC+04), Общество 670
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:12 (UTC+04), Официальная хроника 630
Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:08 (UTC+04), Официальная хроника 670
Geely разрабатывает свой первый автомобиль специально для Европы 27 октября 13:00 (UTC+04), Автоновости 679
Sökülən sənədsiz evlərə görə kompensasiya veriləcəkmi? - TƏKLİF 27 октября 12:55 (UTC+04), Azərbaycanca 897
Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана 27 октября 12:49 (UTC+04), Политика 889
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