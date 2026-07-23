Германо-азербайджанский деловой совет: новый этап экономического партнерства

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

В ходе официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Германию, состоявшегося 20-21 июля 2026 года, была подписана Совместная декларация о создании и деятельности Германо-азербайджанского делового совета (German-Azerbaijani Business Council - GABC). Речь идет о переходе экономических отношений между двумя странами на качественно новый уровень - к системному, устойчивому и ориентированному на результат механизму диалога между государственными структурами и частным сектором.

Германо-азербайджанский деловой совет создается как платформа для прямого и регулярного общения между бизнес-сообществами двух стран. До сих пор экономическое сотрудничество во многом строилось на отдельных контактах и соглашениях. Теперь появляется постоянно действующий институт, через который предприниматели смогут напрямую обсуждать актуальные вопросы, выдвигать совместные инициативы и находить новые направления для инвестиций.

У Совета четыре ключевые цели: содействие развитию устойчивых, инновационных и ориентированных на будущее экономических связей; поддержка в выявлении, развитии и, при необходимости, реализации совместных инициатив и инвестиционных проектов; обеспечение обмена знаниями, опытом и отраслевой экспертизой, в том числе через рабочие форматы и экспертные группы; подготовка рекомендаций по улучшению делового и инвестиционного климата в обеих странах.

Как отметил канцлер Фридрих Мерц во время заявления для прессы, создание Совета -это важный сигнал для компаний обеих стран.

"Это важный сигнал для компаний двух стран. Германия серьезно относится к расширению отношений с Азербайджаном. На фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке наше сотрудничество в сфере поставок нефти, а также газа по Южному газовому коридору имеет особое значение".

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что стороны уже обсудили конкретные предложения по расширению деятельности германских компаний в Азербайджане.

"Азербайджано-германские связи внесут вклад не только в двусторонние отношения, но и в целом в сотрудничество, мир, спокойствие в нашем регионе. Многие германские компании успешно работают в Азербайджане. Число активно работающих компаний превышает 200. Уверен, что после сегодняшнего визита их число увеличится. Обсуждаются вопросы взаимных инвестиций. Выдвинуты конкретные предложения по расширению деятельности германских компаний в Азербайджане", - сказал глава государства.

Само появление такого института говорит о растущем интересе Германии к экономическому потенциалу Азербайджана - к его инвестиционным возможностям и к его роли как связующего звена в регионе. За последние годы Азербайджан превратился в один из ключевых транспортно-логистических центров: развитие Среднего коридора, участие в международных маршрутах "Восток - Запад" и "Север - Юг", а также вклад страны в энергетическую безопасность Каспийского бассейна привлекают все больше внимания со стороны европейских партнеров.

Одновременно с этим Азербайджан проводит масштабные реформы по диверсификации экономики: создаются промышленные парки и свободные экономические зоны, развивается цифровая экономика, реализуются проекты в сфере зеленой энергетики. Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы объявлены зоной зеленой энергии, расширяются проекты в области ветровой и солнечной генерации. Все это открывает новые возможности именно для немецких компаний - ведь Германия обладает богатейшим опытом в машиностроении, автомобилестроении, химической промышленности, альтернативной энергетике, цифровых технологиях и профессиональном образовании. Приоритеты двух стран во многом совпадают, и Деловой совет призван эту синергию раскрыть.

Цифры показывают, что почва для такого шага была подготовлена заранее. Сегодня в Азербайджане работает более 210 предприятий с германским капиталом - в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве, торговле и сфере услуг. Общий объем прямых немецких инвестиций в азербайджанскую экономику составил 937,5 миллиона долларов, из которых на нефтегазовый сектор пришлось 53,4 миллиона, а на ненефтегазовый - 884,1 миллиона долларов. Встречный поток тоже значителен: азербайджанские инвестиции в Германию достигли 667,5 миллиона долларов.

Торговый оборот между странами также растет. За первое полугодие 2026 года он составил около 573 миллионов долларов: 234,77 миллиона пришлось на азербайджанский экспорт и 338,11 миллиона - на импорт из Германии. А по итогам прошлого года общий товарооборот превысил 1 миллиард 376 миллионов долларов.

Президент Ильхам Алиев в своем заявлении для прессы напомнил, что с этого года Азербайджан начал экспортировать природный газ непосредственно в Германию.

"С этого года Азербайджан начал экспортировать свой природный газ в Германию. Таким образом, наш газ в настоящее время поставляется в 10 стран-членов ЕС, и это, несомненно, огромный вклад в энергетическую безопасность. Если учесть, что Азербайджан также экспортирует в Германию свою нефть и полон решимости в будущем поставлять в Европу свою зеленую энергию, то сотрудничество в энергетическом секторе будет очень масштабным", - сказал глава государства.

Отдельного внимания заслуживает сотрудничество в энергетическом секторе на уровне компаний. SOCAR уже давно и успешно работает с германским энергетическим концерном Uniper - в рамках программы сотрудничества, охватывающей 2025-2026 годы, реализуются проекты, имеющие значение для энергетической безопасности всей Европы. Не менее показателен пример взаимодействия SOCAR с компанией SAP, крупнейшим в мире разработчиком корпоративного программного обеспечения: система SAP ERP применяется в SOCAR уже 18 лет, начиная с 2008 года, и это сотрудничество продолжает развиваться в сферах цифровизации, инноваций и работы с человеческим капиталом.

Кроме того, азербайджанская продукция под единым национальным брендом Made in Azerbaijan регулярно представляется на крупнейших европейских выставках - от Международной выставки вин в Дюссельдорфе до Международной зеленой недели в Берлине, где страна была представлена уже 14 раз. В следующем году к этому списку добавится и выставка Anuga 2027 в Кёльне. А еще в мае прошлого года была подписана "Дорожная карта" по расширению торгово-экономических и инвестиционных связей между компаниями двух стран - документ, который вместе с новым Деловым советом формирует комплексную систему поддержки бизнеса.

Именно в этом и заключается главный смысл создания Германо-азербайджанского делового совета - превратить экономическое сотрудничество из набора отдельных проектов в устойчивый, долгосрочный и институционально закрепленный механизм. Ожидается, что деятельность Совета приведет к росту инвестиционной активности германских компаний в промышленности, сельском хозяйстве, логистике, транспорте, возобновляемой энергетике, водном хозяйстве и цифровой трансформации, а также откроет азербайджанским компаниям более широкий доступ к немецкому рынку.

В условиях трансформации мировой экономики, изменения логистических маршрутов и растущего спроса на надежных энергетических и инвестиционных партнеров такой механизм способен придать сотрудничеству Баку и Берлина долгосрочный импульс, превратив его в один из наиболее динамично развивающихся форматов азербайджано-европейского экономического партнерства.