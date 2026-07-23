https://news.day.az/world/1849737.html

В Китае смерч подбросил автомобиль - ВИДЕО

В Китае смерч подбросил автомобиль. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошёл в городе Хайнин. Мощный вихрь поднял машину над землёй и отбросил её на обочину. Находившиеся в ней два человека получили травмы. Представляем вашему вниманию данное видео: