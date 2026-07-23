Электромобили набирают популярность в Турции

Рост популярности электромобилей в Турции привел к резкому увеличению количества зарядных станций.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ на основе информации Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), по состоянию на конец июня 2026 года, количество зарядных станций в стране превысило 45 тыс., что на 3,9 % больше показателя предыдущего месяца, передает Day.Az.

В июне общий расход электроэнергии зарядных станций для электромобилей в Турции составил 72 тыс. 530 МВт·ч, из которых 59,42% пришлись на "зеленые" станции подзарядки, использующие электроэнергию, вырабатываемую посредством ВИЭ.

Наибольшее число зарядных станций функционирует в Стамбуле (потребление - 20 тыс. 902 МВт·ч). Далее следуют Анкара (9 тыс. 884 МВт·ч)и Измир (4 тыс. 624 МВт·ч).

Отметим, что по состоянию на июнь 2026 года, количество электромобилей в Турции достигло 450 тыс. 38 единиц против 440 тыс. 327 месяцем ранее.