Сколько иностранцев посетили Азербайджан в январе-июне?

В январе-июне 2026 года в Азербайджанскую Республику прибыло 1 миллион 92,6 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 189 стран мира. Это на 10,3 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу, 28,1 процента от общего числа прибывших составили граждане Российской Федерации, 21 процент - Турции, 8,2 процента - Ирана, 4,9 процента - Грузии, 4,6 процента - Казахстана, 3,2 процента - Узбекистана, 2,9 процента - Пакистана, 2,8 процента - Индии, 2,6 процента - Израиля, 2,4 процента - Китая, 1,8 процента - Саудовской Аравии, 1,6 процента - Украины, 1,3 процента - Туркменистана, по 1,1 процента - граждане Германии и Великобритании. Граждане других стран и лица без гражданства составили 12,4 процента от общего числа прибывших.

Среди прибывших в страну 68,7 процента составили мужчины, 31,3 процента - женщины.

По сравнению с январем-июнем 2025 года количество прибывших из стран-членов Европейского союза увеличилось на 9,3 процента, достигнув 54,4 тысячи человек, а число прибывших из стран СНГ выросло на 1,8 процента, составив 430,4 тысячи человек. В то же время количество прибывших из стран Персидского залива сократилось на 31,4 процента до 127,7 тысячи человек, а число прибывших из других стран уменьшилось на 14,1 процента до 480,1 тысячи человек.

Из общего числа иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджан, 71,1 процента воспользовались воздушным транспортом, 27,5 процента - железнодорожным и автомобильным, а 1,4 процента - морским транспортом.

Кроме того, в январе-июне 2026 года количество граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны, сократилось на 5,1 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 937,4 тысячи человек.

Из числа граждан, выехавших за рубеж, 41,5 процента направились в Турцию, 17,1 процента - в Российскую Федерацию, 11,7 процента - в Грузию, 6,2 процента - в Иран, а 23,5 процента - в другие страны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поездки в Турцию увеличились на 3,5 процента, в Грузию - на 0,2 процента, тогда как поездки в Россию сократились на 3,0 процента, а в Иран - на 41,0 процента.

Среди граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны, 66,5 процента составили мужчины, 33,5 процента - женщины.

В отчетном периоде из числа граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны, 69,8 процента воспользовались воздушным транспортом, 28,1 процента - железнодорожным и автомобильным, а 2,1 процента - морским транспортом.