Звезды азербайджанской борьбы встретятся с болельщиками в Баку
Олимпийские чемпионы, а также победители чемпионатов мира и Европы по борьбе встретятся с болельщиками в рамках чемпионата мира U-17 в Баку.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, во время автограф-сессий поклонники борьбы смогут пообщаться с известными спортсменами, получить их подписи и сделать памятные фотографии.
Программа встреч выглядит следующим образом:
27 июля - Фарид Мансуров, с 15:30 до 16:00.
28 июля - Талех Мамедов, с 14:45 до 15:15.
29 июля - Расул Чунаев, с 13:45 до 14:15.
30 июля - Рафик Гусейнов, с 14:45 до 15:15.
31 июля - Тогрул Аскеров, с 14:45 до 15:15.
1 августа - Намик Абдуллаев, с 14:45 до 15:15.
Автограф-сессии состоятся на Национальной гимнастической арене.
Отметим, что чемпионат мира U17 по борьбе пройдет с 27 июля по 2 августа. Согласно окончательному списку участников, утвержденному Объединенным миром борьбы (UWW), в турнире примут участие 663 спортсмена, 272 тренера и 64 международных арбитра. Всего в связи с проведением соревнований в Азербайджан прибудут более 1100 гостей.
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