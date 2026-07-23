В Хачмазе молодой парень утонул в море

В Хачмазском районе обнаружено тело молодого парня, утонувшего в море.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело А.Х., 2008 года рождения, было извлечено из воды в районе села Сеидли.

Напомним, что молодой парень утонул 21 июля в море у села Набрань, купаясь в необорудованном и не контролируемом спасателями месте.

По данному факту проводится расследование.