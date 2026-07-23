https://news.day.az/society/1849743.html В Хачмазе молодой парень утонул в море В Хачмазском районе обнаружено тело молодого парня, утонувшего в море. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, тело А.Х., 2008 года рождения, было извлечено из воды в районе села Сеидли. Напомним, что молодой парень утонул 21 июля в море у села Набрань, купаясь в необорудованном и не контролируемом спасателями месте.
В Хачмазе молодой парень утонул в море
В Хачмазском районе обнаружено тело молодого парня, утонувшего в море.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело А.Х., 2008 года рождения, было извлечено из воды в районе села Сеидли.
Напомним, что молодой парень утонул 21 июля в море у села Набрань, купаясь в необорудованном и не контролируемом спасателями месте.
По данному факту проводится расследование.
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