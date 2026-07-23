https://news.day.az/society/1849799.html Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона на 24 июля. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра на пляжах Абшеронского полуострова ожидается юго-восточный ветер. Температура морской воды составит: На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 26-27 градусов.
На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 26-27 градусов.
Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона на 24 июля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра на пляжах Абшеронского полуострова ожидается юго-восточный ветер.
Температура морской воды составит:
На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 26-27 градусов.
На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 27-28 градусов тепла.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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