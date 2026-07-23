Салбуурун - живая история кочевников Кыргызстана - ФОТО - ВИДЕО

В живописном ущелье Кырчын, где на фоне величественных гор оживают древние традиции кочевников, особое место занимает салбуурун - уникальная охотничья культура, вобравшая в себя искусство соколиной охоты, работу с охотничьими собаками и стрельбу из традиционного лука.

Как передает Day.Az, именно здесь представители азербайджанских СМИ в рамках медиа-тура познакомились с одним из самых ярких элементов нематериального культурного наследия Кыргызстана, о возрождении которого рассказал специальному корреспонденту Trend основатель и президент Федерации салбуурун Алмаз Акунов.

По его словам, салбуурун - это не просто охота в привычном понимании этого слова. Для кочевых народов она веками была образом жизни, способом выживания, средством защиты семьи и хозяйства, а также важной частью духовной и культурной традиции.

"Салбуурун - это древнейшая охотничья культура кочевников, основанная на комплексном использовании ловчих птиц, охотничьих собак и традиционного лука. Когда-то это было не просто ремесло, а способ выживания, средство защиты и обороны. Эта традиция передавалась из поколения в поколение, однако со временем начала забываться. В 2006 году мы приступили к ее возрождению. Я сам бывший спортсмен, мастер спорта по вольной борьбе, и благодаря созданию Федерации нам удалось реконструировать эту комплексную охотничью культуру и превратить ее в национальный вид спорта", - рассказал Акунов.

Сегодня ущелье Кырчын стало одной из главных площадок, где древние традиции получают новую жизнь. Именно здесь молодежь может не только увидеть старинные обычаи, но и стать их частью.

"Это место очень хорошо помогает заинтересовать молодежь, чтобы она изучала традиционные знания и культурное наследие. Сегодня по всему Кыргызстану популяризируются традиционные виды охоты. При этом слово "охота" следует понимать прежде всего как часть культуры и традиции", - отметил он.

По словам Акунова, за последние годы удалось буквально вернуть к жизни несколько национальных дисциплин, которые еще недавно находились на грани исчезновения.

"Нам удалось возродить несколько традиционных кыргызских спортивных дисциплин. Кроме того, мы восстановили школы соколиной охоты, где молодежь учится содержать, тренировать и использовать ловчих птиц как в спортивных состязаниях, так и на законной охоте", - сказал он.

Особый интерес у участников медиа-тура вызвали соколы и беркуты.

Однако содержание ловчих птиц требует ежедневной работы и полной самоотдачи.

"Ловчих птиц необходимо тренировать ежедневно. Если этого не делать, они теряют двигательные и охотничьи навыки. Поэтому мы занимаемся с ними круглый год. Такой образ жизни также воспитывает дисциплину у молодых людей: нужно ухаживать за лошадьми, кормить собак и птиц, тренироваться в стрельбе из традиционного лука. На бесцельное времяпрепровождение уже почти не остается времени", - рассказал он.

Возрождая древние традиции, Федерация делает ставку не только на сохранение культурного наследия, но и на развитие современного национального спорта.

"Это и национальный вид спорта, и важная часть нашего культурного наследия. Мы проводим соревнования, где оцениваются скорость и точность работы ловчих птиц, действия беркутов, а также мастерство стрельбы из традиционного лука. Все это основано на прикладных навыках, которые когда-то были необходимы кочевникам в повседневной жизни", - подчеркнул Алмаз Акунов.

Сегодня салбуурун вновь становится символом связи поколений. Здесь, среди гор Кырчына, традиции, которые еще недавно могли остаться лишь на страницах истории, снова обретают жизнь - в полете беркутов, свисте стрел и ежедневном труде людей, для которых сохранение наследия предков стало делом всей жизни.