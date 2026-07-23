В сердце Всемирных игр кочевников: чем удивит гостей урочище Кырчын - ФОТО - ВИДЕО

Совсем скоро урочище Кырчын, где сегодня посетители знакомятся с традициями салбуурун и культурой кочевников, станет центром главного международного события года. Именно здесь с 31 августа по 6 сентября пройдет основная часть соревнований VI Всемирных игр кочевников, которые соберут участников из десятков стран мира.

Как рассказал специальному корреспонденту Trend во время медиа-тура представителей азербайджанских СМИ в Кыргызстан заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики страны, начальник штаба локации "Кырчын" Аскаралы Мадаминов, именно это ущелье станет главной площадкой Игр, передает Day.Az.

"В рамках Всемирных игр кочевников предусмотрено несколько площадок, однако основной из них является урочище Кырчын. Сейчас здесь полным ходом идет строительство этногородка", - сказал он.

По его словам, гостей встретит не только спортивная программа. На территории разместятся тематические зоны, этнофудкорт и этнорестораны, где лучшие заведения Кыргызстана представят блюда национальной кухни, а также площадки ремесленников и народных мастеров с изделиями декоративно-прикладного искусства и сувенирами, посвященными Всемирным играм кочевников.

"Основные строительные работы должны завершиться в начале августа. Самые сложные этапы уже позади. Сейчас остается выполнить отделочные работы, оформить декорации и нанести последние штрихи", - отметил Мадаминов.

Он подчеркнул, что выбор Кырчына в качестве главной площадки не случаен.

"Это место было выбрано еще для первых Всемирных игр кочевников в 2014 году. Ущелье имеет большое историческое значение. В древности здесь жили наши предки, а также до нашей эры сакские воины и полководцы", - рассказал заместитель министра.

По словам Мадаминова, главная миссия Всемирных игр кочевников - сохранить и популяризировать традиционные виды спорта, многие из которых не представлены в олимпийской программе.

"Первые три Всемирные игры кочевников прошли в Кыргызстане. После третьих Игр многие эксперты и ученые в сфере спорта и культуры были удивлены масштабом и идеей этого проекта. Некоторые даже называли Игры кочевников альтернативой Олимпийским играм. Главная цель проекта - показать миру и возродить традиционные виды спорта народов мира, многие из которых были забыты. Это различные виды национальной борьбы, конные дисциплины, традиционные игры и другие элементы культурного наследия кочевых народов", - сказал он.

Говоря об участии Азербайджана, Мадаминов отметил, что пока не располагает актуальной информацией о национальной заявке, однако выразил уверенность, что азербайджанские спортсмены примут участие в соревнованиях.

"Хочу отметить, что в программу Всемирных игр кочевников входят национальные виды борьбы разных стран, в том числе азербайджанская национальная борьба гюлеш (Güləş), а также казахская национальная борьба. Эти дисциплины являются частью основной спортивной программы Игр", - подчеркнул он.