https://news.day.az/sport/1849767.html В Баку пройдет открытый чемпионат по гребле Открытый чемпионат Баку по академической гребле, гребле на байдарках, каяках и каноэ пройдет 28 июля. Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, соревнования организуют Бакинское городское управление по делам молодежи и спорта и национальная федерация.

В Баку пройдет открытый чемпионат по гребле

Спорт, 23 июля 2026 15:21 (UTC +04:00) 742
В Баку пройдет открытый чемпионат по гребле

Открытый чемпионат Баку по академической гребле, гребле на байдарках, каяках и каноэ пройдет 28 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, соревнования организуют Бакинское городское управление по делам молодежи и спорта и национальная федерация.

Чемпионат состоится на территории Бакинского бульвара перед зданием Федерации водных видов спорта, недалеко от корабля-музея "Сураханы".

В турнире примут участие около 100 гребцов из Баку и Мингячевира. В академической гребле и каноэ спортсмены выступят на одиночных лодках. В соревнованиях по гребле на байдарках и каяках участники будут бороться на одиночных и двойных лодках.

Дистанция во всех дисциплинах составит 500 метров. Кроме того, на чемпионате впервые пройдут соревнования в смешанном разряде. Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями. Основная цель турнира заключается в проверке уровня подготовки спортсменов и усилении конкуренции между ними.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ГРЕБЛЯ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Босния и Герцеговина отметила высокий уровень сотрудничества с правоохранительными органами Азербайджана 16:17 (UTC+04), Политика 0
Mücaməddin Axundovun Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyuldu 16:13 (UTC+04), Azərbaycanca 3
Рассекречен дешевый iPhone 16:12 (UTC+04), Наука и технологии 143
Посол Ирана призвал к координации усилий государств в борьбе с преступностью 16:06 (UTC+04), Политика 166
В Баку представлено яркое международное шоу The World of Adrenaline - ФОТО 16:00 (UTC+04), Общество 247
Азербайджанские боксеры завоевали 25 медалей на чемпионатах Европы в 2026 году 15:49 (UTC+04), Спорт 271
В Испании выросло число погибших при столкновении поездов 15:42 (UTC+04), В мире 311
Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана - ФОТО 15:35 (UTC+04), Экономика 305
Развитие зеленой энергетики в Азербайджане: открываются новые возможности - ОБЗОР от Azernews 15:26 (UTC+04), Экономика 3 352
В Азербайджане штраф в 2 тысячи манатов хотят снизить до 50 манатов 15:24 (UTC+04), Общество 426
Рамиза Мехтиева исключают из Национальной академии наук Азербайджана 15:20 (UTC+04), Общество 369
Блок Нетаньяху продолжает лидировать на парламентских выборах в Израиле - ОБНОВЛЕНО 15:13 (UTC+04), В мире 656
İş saatları dəyişsə də tıxac azalmadı - Çıxış yolu təklifləri nələrdir? - VİDEO 15:02 (UTC+04), Azərbaycanca 355
"Свадьба в Губе" - сотканная из узелков история - ФОТО 14:58 (UTC+04), Культура 397
Реваншизм в Армении - почему на провокаторах не ставят крест? 14:45 (UTC+04), Политика 2 623
В Азербайджане раскрыли доходы гостиничного сектора за девять месяцев 14:42 (UTC+04), Туризм 357
Ждать ли роста цен на картофель в Азербайджане? 14:26 (UTC+04), Общество 417
Важное предупреждение для пользователей электросамокатов 14:15 (UTC+04), Общество 450
Хорошая новость для любителей велосипедов и самокатов в Баку 14:04 (UTC+04), Общество 475
Fitch Ratings о возможных моделях исламского финансирования в Азербайджане 13:57 (UTC+04), Экономика 442
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества в рамках ОИС 13:58 (UTC+04), Официальная хроника 395
Жители Азербайджана могут зарабатывать на продаже излишков электроэнергии - замминистра 13:51 (UTC+04), Экономика 523
ООН поддерживает проведение диалогов по ЦУР в Шуше и Нахчыване в 2027 г. 13:41 (UTC+04), Политика 442
Всемирный день дзюдо 2026: олимпийские чемпионы и рекорды Азербайджана 13:38 (UTC+04), Спорт 424
Geely обновила свой популярный седан - ФОТО 13:36 (UTC+04), Автоновости 406
Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP 13:31 (UTC+04), В мире 489
Азербайджанский народ сохраняет бдительность в отношении провокаций - Шейх уль-ислам 13:29 (UTC+04), Общество 434
Обнародованы данные о госдолге Азербайджана 13:25 (UTC+04), Экономика 506
В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 13:21 (UTC+04), В мире 539
ЭСКАТО о необходимости расширения возобновляемой энергетики в Азербайджане 13:16 (UTC+04), Экономика 450
Баку примет Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН 13:12 (UTC+04), Политика 491
Проводится расследование по факту гибели школьницы в Баку 13:05 (UTC+04), Общество 572
В Баку рассказали о программе форума по межкультурному диалогу 13:03 (UTC+04), Политика 461
Азербайджан и UNOCT обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом 12:59 (UTC+04), Политика 6 919
Азербайджан является одним из мировых центров межкультурного диалога - Гюндуз Исмаилов 12:53 (UTC+04), Общество 430
Баку избавится от старых дизельных автобусов 12:50 (UTC+04), Общество 500
В Баку мошенник представился налоговиком и забрал деньги у предпринимателя - ВИДЕО 12:46 (UTC+04), Общество 514
В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане 12:44 (UTC+04), Экономика 482
Canlı musiqiyə görə əlavə ödəniş: Restoranlar bunu tələb edə bilərmi? - VİDEO 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 479
В ООН высоко оценили проведение Всемирного форума городов в Азербайджане - ФОТО 12:40 (UTC+04), Политика 558
Азербайджан нарастит мощности зеленой энергетики на 2 ГВт за два года 12:36 (UTC+04), Экономика 477
Раскрыт расход топлива на Азербайджанской ТЭС 12:29 (UTC+04), Экономика 502
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 12:26 (UTC+04), Общество 531
ЕБРР о потенциале банковского сектора Азербайджана в энергопереходе 12:23 (UTC+04), Экономика 482
Замминистра культуры призвал расширять возможности молодежи 12:11 (UTC+04), Общество 448
Транспортный сектор Азербайджана показывает уверенный рост 12:04 (UTC+04), Экономика 491
В Хыналыге скончался учитель - ФОТО 12:00 (UTC+04), Общество 502
Катар призвал ускорить ратификацию Мекканской конвенции 11:58 (UTC+04), В мире 508
Водителей с телефонами за рулем будут выявлять по камерам 11:56 (UTC+04), Общество 490
Саудовская Аравия подчеркнула важность международного обмена данными о коррупции 11:55 (UTC+04), Политика 511
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией 11:51 (UTC+04), Официальная хроника 439
В Баку ученица 7-го класса погибла, упав из окна школы 11:48 (UTC+04), Общество 639
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам заседания руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 11:47 (UTC+04), Официальная хроника 11 019
АБР обозначил приоритеты сокращения выбросов в Азербайджане 11:45 (UTC+04), Экономика 487
Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане - ФОТО 11:40 (UTC+04), Экономика 662
PASHA Bank запустил новую программу бонусных миль для держателей карт Miles&Smiles PASHA Bank 11:34 (UTC+04), Экономика 495
"Барселону" оштрафовали на сотни тысяч евро 11:32 (UTC+04), Спорт 470
Неисправный автомобиль унес жизни двух молодых мужчин в Азербайджане - ВИДЕО 11:20 (UTC+04), Общество 576
Президент Ильхам Алиев: Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются 11:21 (UTC+04), Официальная хроника 11 114
Названы важные настройки нового смартфона 11:17 (UTC+04), Наука и технологии 467
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Чехии 11:11 (UTC+04), Официальная хроника 1 144
Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции - Кямран Алиев 11:09 (UTC+04), Политика 546
Dialoq sadəcə diplomatik ünsiyyət vasitəsi deyil - Kamaləddin Qafarov 11:10 (UTC+04), Azərbaycanca 488
Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə əlaqələrin dinamik inkişaf etməsi bizi sevindirir 11:05 (UTC+04), Azərbaycanca 494
ООН поддержит Азербайджан в реализации климатических целей 11:01 (UTC+04), Экономика 522
Азербайджан представит пятый национальный доклад по ЦУР в 2027 году 10:49 (UTC+04), Экономика 514
В Баку проходит встреча высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 10:42 (UTC+04), Общество 522
Какие страны лидируют по числу ночевок в гостиницах Азербайджана? 10:29 (UTC+04), Туризм 511
ООН поможет Азербайджану в решении проблем Каспийского моря 10:30 (UTC+04), Экономика 4 362
В Азербайджане начинается электронный перевод учащихся 10:26 (UTC+04), Общество 486
В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров - ФОТО 10:22 (UTC+04), Культура 518
В Турции задержали журналиста, публиковавшего материалы против Азербайджана 10:18 (UTC+04), Политика 625
Азербайджанская нефть изменилась в цене 10:17 (UTC+04), Экономика 538
В Баку проходит второй день VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО 10:11 (UTC+04), Политика 5 974
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:10 (UTC+04), Туризм
В Баку организован 9-й Диалог по Целям устойчивого развития - ФОТО 10:04 (UTC+04), Экономика 528
Квартиры в Баку: где цены ниже и какие районы станут дороже? - ВИДЕО 10:01 (UTC+04), Общество 571
Демократия как прикрытие, доллары как оружие: кто пытается диктовать Азербайджану чужие правила? 09:50 (UTC+04), Политика 8 605
Золото и серебро подешевели 09:41 (UTC+04), Экономика 562
BYD выпустил доступный гибрид 09:36 (UTC+04), Автоновости 493
Картал покинул пост главного тренера "Фенербахче" 09:31 (UTC+04), Спорт 479
США могут возобновить военную операцию против Ирана - СМИ 09:24 (UTC+04), В мире 565
DCO о ключевых факторах развития ИИ в Азербайджане 09:15 (UTC+04), Экономика 557
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:05 (UTC+04), Экономика
Госдолг США рекордно вырос 08:45 (UTC+04), В мире 591
Армению захотели исключить из ОДКБ 08:37 (UTC+04), В мире 712
Трамп предупредил американцев: "Франция..." 08:25 (UTC+04), В мире 668
Вэнс сделал резкое заявление о лидерах Ближнего Востока 08:12 (UTC+04), В мире 702
Азербайджанская сборная заняла второе место на ЧМ в Астане 08:08 (UTC+04), Спорт 555
Международное молчание и безнаказанность Армении - 6 лет со дня трагедии в Барде 08:00 (UTC+04), Политика 5 677
В четырех районах Баку не будет света 07:46 (UTC+04), Общество 1 280
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп назвал одно из важнейших решений в своей жизни 07:19 (UTC+04), В мире 683
В европейской стране распространилась средневековая болезнь 07:07 (UTC+04), В мире 739
День будет полон эмоций - гороскоп на 28 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 706
Стоит ли покупать новый iPhone? - мнение экспертов 04:58 (UTC+04), Наука и технологии 616
Какие болезни могут скрываться за частой икотой 03:45 (UTC+04), Медицина 610
Выборы в Израиле: кто побеждает? - ЭКЗИТПОЛ 02:31 (UTC+04), В мире 891
В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 01:17 (UTC+04), Спорт 6 187
Apple представила новый MacBook Pro - ФОТО - ВИДЕО 00:44 (UTC+04), Наука и технологии 656
Хроника победы (28.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ" - ФОТО 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 822
Хроника победы (28.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева российскому агентству "Интерфакс" - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 783
Хроника победы (28.10.2020): Трагедия Барды обернулась для противника адом - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 968
Прошло 6 лет с очередного ракетного обстрела Арменией города Барда 00:01 (UTC+04), Политика 824
Массовый взлом аккаунтов WhatsApp в Азербайджане - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 23:33 (UTC+04), Наука и технологии 947
Российский фонд может выйти из-под санкций США 27 октября 23:24 (UTC+04), В мире 851
Эрдоган поговорил с Макроном 27 октября 22:50 (UTC+04), В мире 839
БИГ осудила решение Сената Франции 27 октября 22:45 (UTC+04), Политика 894
Ла Лига рискует потерять € 400 млн 27 октября 22:37 (UTC+04), Спорт 687
Путин встретился с Пезешкианом - ВИДЕО 27 октября 22:25 (UTC+04), В мире 897
Стратегия победы и мира: как Азербайджан изменил Южный Кавказ - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 27 октября 22:15 (UTC+04), Политика 7 348
Венесуэла подарила США нефть 27 октября 22:13 (UTC+04), В мире 933
Время новых возможностей: Баку и Амстердам расширяют горизонты партнерства 27 октября 22:00 (UTC+04), Политика 5 808
Азербайджан и Испания проведут совместные исследования 27 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 875
Братство Азербайджана и Турции нерушимо - Девлет Бахчели 27 октября 21:42 (UTC+04), Политика 854
Dollar alıb-satanlara vacib xəbər – LİMİT VAR! 27 октября 21:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 009
Камран Алиев обсудил с представителем ООН борьбу с терроризмом - ФОТО 27 октября 21:26 (UTC+04), Политика 855
Рамиза Мехтиева могут лишить госнаград 27 октября 21:20 (UTC+04), Общество 4 577
В Баку состоялось заседание представителей органов по борьбе с коррупцией государств ОИС - ФОТО 27 октября 21:13 (UTC+04), Общество 733
В Баку открылась ретроспективная выставка Фархада Халилова - ФОТО 27 октября 21:06 (UTC+04), Культура 729
Азербайджан-Турция: решит ли все проблемы увольнение Сарала? 27 октября 21:00 (UTC+04), Политика 5 860
Политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами - Азер Гараев 27 октября 20:55 (UTC+04), Политика 1 101
Kamran Əliyev BMT rəsmisi ilə terrorçuluğa qarşı mübarizəni müzakirə edib - FOTO 27 октября 20:46 (UTC+04), Azərbaycanca 891
Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы U-23 27 октября 20:37 (UTC+04), Спорт 721
Вынесен приговор Рамизу Мехтиеву - имущество конфисковано 27 октября 20:36 (UTC+04), Общество 1 211
“WhatsApp” istifadəçilərinə xəbərdarlıq edilib 27 октября 20:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 019
БИГ осудила решение Франции по Корсике 27 октября 20:25 (UTC+04), Политика 949
В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend» 27 октября 20:10 (UTC+04), Культура 2 059
Новые "потери" для армянских сепаратистов - паника в Ереване 27 октября 20:00 (UTC+04), Политика 5 468
Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с генсеком UN Tourism - ФОТО 27 октября 19:53 (UTC+04), Политика 936
Раскрыто число молодежных негосударственных организаций в Азербайджане 27 октября 19:44 (UTC+04), Общество 734
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Xalçalar diyarı” sərgisi açılacaq 27 октября 19:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 107
Банк ABB объявил о старте очередного этапа эмиссии облигаций! (R) 27 октября 19:28 (UTC+04), Экономика 933
Голос редкой красоты: в Баку почтили память Галины Вишневской - ФОТО 27 октября 19:24 (UTC+04), Культура 754
В ЮНЕСКО призвали привлекать молодежь к разработке и реализации политики 27 октября 19:21 (UTC+04), Политика 891
Азербайджан и ICESCO расширяют сотрудничество в сфере охраны культурного наследия - ФОТО 27 октября 19:19 (UTC+04), Политика 887
SOCAR заинтересована в расширении сотрудничества с концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит" 27 октября 19:12 (UTC+04), Экономика 921
Определено лицо, ответственное за предоставление информации СМИ в судах Азербайджана 27 октября 19:07 (UTC+04), Общество 669
NED и Азербайджан: вопросы к грантовой политике 27 октября 19:03 (UTC+04), Политика 6 511
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса 27 октября 19:02 (UTC+04), Политика 841
Россия и Азербайджан ведут активный диалог - Путин 27 октября 18:59 (UTC+04), Экономика 4 854
Азербайджан и ООН обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом - ФОТО 27 октября 18:57 (UTC+04), Политика 853
PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində noyabr ayı üçün qəbul CƏDVƏLİ 27 октября 18:57 (UTC+04), Azərbaycanca 817
Азербайджан нацелен на развитие цифровых навыков и инноваций 27 октября 18:50 (UTC+04), Наука и технологии 648
Фарид Гаибов обсудил с индийским министром сотрудничество в сфере спорта - ФОТО 27 октября 18:47 (UTC+04), Спорт 637
В Ашхабаде обсуждают соглашение о научных исследованиях на Каспии 27 октября 18:44 (UTC+04), Политика 845
Каждый объект культурного наследия требует особого подхода к восстановлению - Эмин Гусейнов 27 октября 18:40 (UTC+04), Культура 626
В Азербайджане усилят связь образования с потребностями экономики 27 октября 18:36 (UTC+04), Общество 627
Агдамский комплекс "Имарет" получил сертификат ICOMOS 27 октября 18:30 (UTC+04), Культура 593
Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ilk günü başa çatıb 27 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 820
В Азербайджане создается обсерватория по ИИ для формирования экономической политики 27 октября 18:28 (UTC+04), Экономика 853
Али Асадов провел обсуждения с генсеком ОИС - ФОТО 27 октября 18:23 (UTC+04), Политика 847
В Азербайджане пресекли попытку незаконного пересечения границы 27 октября 18:20 (UTC+04), Общество 641
Композитор тишины: Баку прикоснулся к уникальному миру Софьи Губайдулиной - ФОТО 27 октября 18:16 (UTC+04), Культура 793
Шантаж армянских реваншистов в Вене - WOFA позорно отступила 27 октября 18:09 (UTC+04), Политика 4 074
В Баку арестованы трое человек за кражи из аппаратов по продаже воды 27 октября 18:08 (UTC+04), Общество 695
Университет IE поможет развитию предпринимательства в Азербайджане 27 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 829
В Азербайджане создается новая Комиссия 27 октября 18:02 (UTC+04), Общество 637
В Сиязане раскрыто особо тяжкое преступление 27 октября 17:53 (UTC+04), Общество 641
В Ормузском проливе танкер подорвался на мине 27 октября 17:40 (UTC+04), В мире 870
Большая часть Физули очищена от мин 27 октября 17:37 (UTC+04), Общество 605
В Баку обсудили роль туризма в построении мира и развитии местных сообществ - ФОТО 27 октября 17:34 (UTC+04), Туризм 741
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин - ФОТО 27 октября 17:32 (UTC+04), Официальная хроника 4 348
Публикации этих лиц в соцсетях будут контролироваться 27 октября 17:30 (UTC+04), Общество 769
США модернизируют пограничную систему Армении на фоне реализации проекта TRIPP 27 октября 17:24 (UTC+04), В мире 886
В каких сферах больше всего проблемных кредитов? 27 октября 17:17 (UTC+04), Экономика 883
В СВМДА отметили вклад председательства Азербайджана 27 октября 17:13 (UTC+04), Политика 846
Назван объем ненефтяного экспорта Азербайджана с начала года 27 октября 16:59 (UTC+04), Экономика 875
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации - ФОТО 27 октября 17:00 (UTC+04), Официальная хроника 6 095
AMEA alimləri Pezeşkiana İranda azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin olunması üçün müraciət edib 27 октября 16:55 (UTC+04), Azərbaycanca 898
На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО 27 октября 16:53 (UTC+04), Культура 654
Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше - гендиректор ISESCO 27 октября 16:48 (UTC+04), Политика 841
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 27 октября 16:40 (UTC+04), Официальная хроника 5 627
Председатель Госагентства по туризму о роли Бакинской декларации 27 октября 16:34 (UTC+04), Туризм 637
Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 16:23 (UTC+04), Общество 1 252
В Азербайджане меняют правила штрафов за телефон за рулем 27 октября 16:24 (UTC+04), Общество 447
Орхан Набизаде рассказал о проекте "Древний камень, современная память" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 27 октября 16:12 (UTC+04), Культура 667
Кровавая борьба за власть в Армении - чьи интересы стояли за терактом 27 октября? 27 октября 16:00 (UTC+04), Политика 6 967
Zəngəzur dəhlizində erməni sərhədçilər yalnız müşahidəçi olacaq – ABŞ sistemi yeniləyir 27 октября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 883
В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО 27 октября 15:55 (UTC+04), Наука и технологии 598
Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 27 октября 15:51 (UTC+04), Культура 623
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой «Мой Абшерон и не только» - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 252
Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 27 октября 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 662
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 27 октября 15:36 (UTC+04), Экономика 997
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 27 октября 15:33 (UTC+04), Экономика 881
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 27 октября 15:25 (UTC+04), Автоновости 683
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 27 октября 15:21 (UTC+04), Культура 615
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 27 октября 15:17 (UTC+04), Общество 678
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 27 октября 15:00 (UTC+04), В мире 904
Азербайджан и Fortinet обсудили подготовку специалистов по кибербезопасности - ФОТО 27 октября 14:57 (UTC+04), Экономика 900
В Азербайджане разрабатывают рамки цифровых компетенций населения 27 октября 14:54 (UTC+04), Общество 620
Семейная ссора закончилась убийством в Сальяне - ОБНОВЛЕНО 27 октября 14:53 (UTC+04), Общество 736
В Агдамском промпарке появится новое предприятие 27 октября 14:49 (UTC+04), Экономика 920
Вынесен приговор бизнесмену, обвиняемому в избиении известной модели 27 октября 14:46 (UTC+04), Общество 767
Казахстан намерен производить свои беспилотники 27 октября 14:43 (UTC+04), В мире 913
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ВИДЕО 27 октября 14:41 (UTC+04), Официальная хроника 7 234
В Азербайджане уточнят требования к качеству интернет-услуг 27 октября 14:35 (UTC+04), Общество 674
Новый начальник Пенитенциарной службы - Досье 27 октября 14:28 (UTC+04), Общество 766
В Международном центре мугама прозвучал "Раст" - ФОТО 27 октября 14:22 (UTC+04), Культура 610
Перезагрузка с Индией и внешнеполитические технологии Баку - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 27 октября 14:20 (UTC+04), Политика 4 906
Еще новости