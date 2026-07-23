https://news.day.az/world/1849747.html ЕС заморозит «потолок цен» на российскую нефть Евросоюз в 21-м пакете антироссийских санкций заморозит механизм корректировки потолка цен на российскую нефть. Об этом в соцсети X написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ЕС заморозит «потолок цен» на российскую нефть

В мире, 23 июля 2026 14:16 (UTC +04:00) 1 164
ЕС заморозит «потолок цен» на российскую нефть

Евросоюз в 21-м пакете антироссийских санкций заморозит механизм корректировки потолка цен на российскую нефть. Об этом в соцсети X написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Замораживаем механизм корректировки потолка цен на нефть на год, чтобы российская военная машина не извлекала выгод из рыночных потрясений. Впервые мы нацеливаемся на суда, помогающие "теневому флоту" России. И мы сделали важный шаг к официальному запрету на въезд российских военных в ЕС", - сообщила она.

Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что ЕС в 21-м пакете антироссийских санкций запретит транзакции с 32-я российскими банками, а также криптофирмами и платформами для торговли нефть.

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В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог 27 октября 14:16 (UTC+04), Общество 758
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В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам? 27 октября 13:43 (UTC+04), Общество 1 012
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Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple 27 октября 13:30 (UTC+04), Экономика 927
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Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 27 октября 13:20 (UTC+04), Общество 670
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Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана 27 октября 12:49 (UTC+04), Политика 891
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