ЕС заморозит «потолок цен» на российскую нефть

Евросоюз в 21-м пакете антироссийских санкций заморозит механизм корректировки потолка цен на российскую нефть. Об этом в соцсети X написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Замораживаем механизм корректировки потолка цен на нефть на год, чтобы российская военная машина не извлекала выгод из рыночных потрясений. Впервые мы нацеливаемся на суда, помогающие "теневому флоту" России. И мы сделали важный шаг к официальному запрету на въезд российских военных в ЕС", - сообщила она.

Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что ЕС в 21-м пакете антироссийских санкций запретит транзакции с 32-я российскими банками, а также криптофирмами и платформами для торговли нефть.