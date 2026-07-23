Проведены учения по обеспечению безопасности людей на водоемах - ФОТО

На побережье Каспийского моря в поселке Джорат города Сумгайыт прошли учения на тему "Обеспечение безопасности людей на водоемах", организованные Сумгайытским региональным центром Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили Day.Az в МЧС, главной целью мероприятий стало совершенствование практических навыков спасателей по спасению тонущих людей и оказанию первой помощи.

В учениях приняли участие сотрудники Сумгайытского регионального центра МЧС, Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, а также Сумгайытской городской станции скорой медицинской помощи.

Согласно сценарию, спасатели извлекли из воды условных пострадавших, оказали им первую помощь и передали медикам.

По итогам учений были обсуждены полученные результаты и даны соответствующие поручения.