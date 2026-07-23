https://news.day.az/autonews/1849779.html В Варшаве горит автосалон Ford - ВИДЕО В Варшаве произошел крупный пожар в автосалоне Ford. Как передает Day.Az, кадры с места происшествия распространились в социальных сетях. По предварительной информации, огонь охватил площадь более 3 тыс. кв. метров.
В Варшаве горит автосалон Ford - ВИДЕО
В Варшаве произошел крупный пожар в автосалоне Ford.
Как передает Day.Az, кадры с места происшествия распространились в социальных сетях.
По предварительной информации, огонь охватил площадь более 3 тыс. кв. метров. Очевидцы сообщают, что на месте периодически слышны взрывы, предположительно связанные с детонацией автомобильных шин и топливных баков.
Информация о пострадавших и причинах возгорания на данный момент не поступала.
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