В Варшаве горит автосалон Ford - ВИДЕО

В Варшаве произошел крупный пожар в автосалоне Ford.

Как передает Day.Az, кадры с места происшествия распространились в социальных сетях.

По предварительной информации, огонь охватил площадь более 3 тыс. кв. метров. Очевидцы сообщают, что на месте периодически слышны взрывы, предположительно связанные с детонацией автомобильных шин и топливных баков.

Информация о пострадавших и причинах возгорания на данный момент не поступала.