https://news.day.az/world/1849802.html

В США медведь забрался на ЛЭП и погиб - ВИДЕО

Медведь вскарабкался на столб ЛЭП в США и погиб. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета NYP. Животное испугалось и залезло на опору линии электропередачи. Очевидица, заметившая это, связалась с экстренными службами, которые не успели помочь медведю, погибшему от удара током.