https://news.day.az/world/1849802.html В США медведь забрался на ЛЭП и погиб - ВИДЕО Медведь вскарабкался на столб ЛЭП в США и погиб. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета NYP. Животное испугалось и залезло на опору линии электропередачи. Очевидица, заметившая это, связалась с экстренными службами, которые не успели помочь медведю, погибшему от удара током.

В США медведь забрался на ЛЭП и погиб - ВИДЕО

В мире, 23 июля 2026 16:41 (UTC +04:00) 731
В США медведь забрался на ЛЭП и погиб

Медведь вскарабкался на столб ЛЭП в США и погиб.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета NYP.

Животное испугалось и залезло на опору линии электропередачи. Очевидица, заметившая это, связалась с экстренными службами, которые не успели помочь медведю, погибшему от удара током.

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