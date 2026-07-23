https://news.day.az/world/1849802.html В США медведь забрался на ЛЭП и погиб - ВИДЕО Медведь вскарабкался на столб ЛЭП в США и погиб. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета NYP. Животное испугалось и залезло на опору линии электропередачи. Очевидица, заметившая это, связалась с экстренными службами, которые не успели помочь медведю, погибшему от удара током.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета NYP.
В США медведь забрался на ЛЭП и погиб - ВИДЕО
Медведь вскарабкался на столб ЛЭП в США и погиб.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета NYP.
Животное испугалось и залезло на опору линии электропередачи. Очевидица, заметившая это, связалась с экстренными службами, которые не успели помочь медведю, погибшему от удара током.
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