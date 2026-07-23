https://news.day.az/world/1849787.html В Черном море дрон атаковал турецкое судно, есть погибший В результате атаки дрона на турецкое судно в Черном море погиб один член экипажа, еще трое получили ранения.
В Черном море дрон атаковал турецкое судно, есть погибший
В результате атаки дрона на турецкое судно в Черном море погиб один член экипажа, еще трое получили ранения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, судно MV Reyhan Sarı перевозило уголь из российского порта Тамань в Азовском море в северную турецкую провинцию Трабзон, когда подверглось нападению в международных водах у побережья Самсуна в Турции.
После нападения судно продолжило свой рейс, а пострадавшие члены экипажа были доставлены на берег для лечения.
"Турецкие власти не сделали официального заявления по поводу инцидента, который, предположительно, был осуществлен украинским дроном", - сообщают турецкие СМИ.
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