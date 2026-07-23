Стало известно, нашла ли ФИФА договорные матчи на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) не выявила признаков договорных матчей и подозрительной букмекерской активности на чемпионате мира-2026. Об этом сообщает SBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для выявления подобных игр была создана специальная рабочая группа, которая проанализировала все проведенные на турнире 104 матча. Эксперты проанализировали букмекерские отчеты и данные о ставках, после чего сопоставили с информацией, полученной от участников мониторинга. По итогам проверки никаких подозрительных моментов выявлено не было.

В эту группу были включены представители Союза европейских футбольных ассоциаций, Южноамериканской конфедерации футбола, Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, Азиатской и Африканской футбольных конфедераций, а также ФБР, Интерпола, ООН, Совета Европы и Sportradar.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу - 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий "Барселоны" Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.