"Украина должна брать пример с Азербайджана" - опыт восстановления Карабаха назвали образцовым - ВИДЕО

Известные украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман в эфире своего проекта высоко оценили Азербайджан, назвав Баку идеальной площадкой для международных переговоров, а опыт восстановления Карабаха - примером, который заслуживает самого пристального изучения.

По словам Дмитрия Гордона, Азербайджан является государством, сумевшим пройти через тяжелые испытания, вернуть свои оккупированные территории и продемонстрировать миру эффективный подход к их восстановлению.

"Баку вообще замечательная, идеальная площадка для переговоров. Потому что государство это, которое прошло через тяжелейшие войны и сумело вернуть оккупированные территории. Огромный пример для Украины. Оно миролюбивое по сути своей, и там, безусловно, создадут все условия для безопасных, продуктивных переговоров", - отметил он.

Журналист также признался, что считает Баку одним из немногих городов мира, в котором хотел бы жить. "В Баку я бы жил. Мне так нравится Баку. Это красивейший европейский город. Город для жизни", - сказал Гордон.

Особое внимание он уделил масштабным преобразованиям в Карабахе после восстановления Азербайджаном своего суверенитета над регионом.

"Что они сделали в Карабахе, какое строительство после возвращения своей территории... Три аэропорта за короткие сроки. Суперсовременные аэропорты. Какие дороги! Какие отели, какие памятники, как они всё делают, какой государственный подход за всем этим, какой взгляд в будущее", - подчеркнул журналист.

Гордон также выразил мнение, что европейским государствам следует по-новому взглянуть на Азербайджан.

"Я очень хочу, чтобы Азербайджан был в ПАСЕ, там ему место. Я очень хочу, чтобы европейские государства посмотрели на Азербайджан по-другому, под другим углом. Это прекрасный гостеприимный народ с древними традициями", - заявил он.

Алеся Бацман, в свою очередь, отметила, что опыт Азербайджана по реинтеграции освобожденных территорий представляет особую ценность для Украины.

По ее словам, государство создало комплексную систему стимулов для возвращения жителей в Карабах. Она рассказала, что возвращающимся предоставляется бесплатное современное жилье, а для работников различных сфер, в том числе учителей, предусмотрены повышенные зарплаты по сравнению с другими регионами страны.

Кроме того, Бацман обратила внимание на развитие образовательной инфраструктуры в Карабахе. По ее словам, в регионе открываются новые университеты, которые будут сотрудничать по образовательным программам с ведущими американскими и европейскими вузами.

"Я считаю, этот опыт очень важен для нас, так как у нас есть очень много похожего в наших историях", - подчеркнула журналистка.

Day.Az представляет читателям полный фрагмент беседы Дмитрия Гордона и Алеси Бацман, посвященный Азербайджану и восстановлению Карабаха: