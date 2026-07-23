Маск заявил о скором превосходстве ИИ над людьми

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что искусственный интеллект в ближайшие пять лет может превзойти совокупный уровень интеллекта человечества.

Как передает Day.Az, об этом предприниматель сообщил в интервью The Economist, отметив, что многие недооценивают скорость развития технологий.

"Люди не осознают, что мои слова сбудутся", - сказал Маск.

По его словам, искусственный интеллект способен одновременно вызывать у него чувство воодушевления и опасения. При этом предприниматель сохраняет оптимистичный взгляд на будущее.

Маск считает, что примерно через десять лет роботы и ИИ смогут выполнять большую часть физических и интеллектуальных задач, а работа для людей станет скорее "добровольным выбором".

По мнению предпринимателя, развитие технологий приведет к появлению "беспрецедентного изобилия", а роль денег в обществе может значительно измениться. Он отметил, что при массовом производстве товаров и услуг с помощью машин главным экономическим риском может стать дефляция, а не инфляция. В таких условиях, считает Маск, правительства смогут обеспечивать граждан денежными выплатами.

Он также подчеркнул необходимость международного сотрудничества в вопросах безопасности искусственного интеллекта. Маск предложил, чтобы ведущие компании в сфере ИИ, включая американские и китайские организации, проводили взаимную проверку систем перед запуском новых моделей и информировали власти о возможных рисках.

Предприниматель заявил, что готов сотрудничать с главой OpenAI Сэмом Альтманом, несмотря на продолжающиеся между ними судебные споры.

"В конце концов, если нам придется поговорить, то мы поговорим. Ради всего мира мы можем отложить в сторону личные разногласия", - отметил Маск.

Также он предположил, что китайские компании в будущем могут стать лидерами в области искусственного интеллекта благодаря сильным позициям Китая в энергетике и производстве роботов.

Говоря о политике США, Маск признал, что, по его мнению, ранее слишком активно вмешивался в политические процессы.

"Откровенно говоря, я зашел слишком далеко", - заявил он.

Кроме того, предприниматель допустил возможность гражданской войны в Великобритании в течение ближайших 20 лет. По его словам, причиной этого может стать рост общественной напряженности из-за противоречий вокруг западных ценностей.