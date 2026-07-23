Тегеран пригрозил Великобритании

Министерство иностранных дел Ирана резко отреагировало на решение правительства Великобритании разрешить использование военных баз страны и других возможностей в рамках операций США против Ирана.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление распространило внешнеполитическое ведомство Ирана.

В МИД Ирана заявили, что решение Лондона противоречит основным принципам и нормам Устава ООН, международному праву, а также, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №3314 "Определение агрессии", может рассматриваться как акт агрессии против Ирана.

В заявлении отмечается, что Великобритания, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, вместо осуждения военных операций США и Израиля против Ирана решила оказать им поддержку. По мнению иранского ведомства, такой шаг подрывает доверие к заявлениям Лондона о приверженности верховенству права, защите прав человека и обеспечению международного мира и безопасности.

МИД Ирана подчеркнул, что действия Великобритании также нарушают международные обязательства по уважению суверенитета и территориальной целостности Ирана.

В документе говорится, что все стороны, которые в любой форме участвуют в военных операциях против Ирана, будут нести ответственность за возможные последствия и ущерб, вызванный их действиями.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал заявление о последних военных действиях США против Ирана.

В нем утверждается, что после официального возобновления боевых действий американские силы сначала нанесли удары по Ирану крылатыми ракетами с военных кораблей в Индийском океане. По данным КСИР, после того как запасы ракет на этих кораблях были исчерпаны, США задействовали стратегические бомбардировщики B-1, которые, как утверждается, вылетели с британской авиабазы RAF Fairford.

В КСИР заявили, что данный факт подтверждает позицию, ранее озвученную Министерством иностранных дел Ирана. В ведомстве подчеркнули, что любая военная база, используемая для нанесения ударов по территории Ирана, будет рассматриваться Тегераном как законная цель.