ЦБА и МВФ обсудили проекты сотрудничества

Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Международным валютным фондом (МВФ) обсуждены проекты на предстоящий период.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Так, заместитель председателя Центрального банка Тогрул Алиев встретился с делегацией во главе с руководителем миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордо.

На встрече были обсуждены макроэкономическая среда в стране, тенденции развития и перспективы банковского сектора, а также результаты оценки, проведенной в рамках миссии МВФ.

Наряду с этим, состоялся обмен мнениями по проектам, реализуемым в рамках сотрудничества с МВФ, а также предусмотренным на предстоящий период.