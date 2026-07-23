https://news.day.az/economy/1849837.html ЦБА и МВФ обсудили проекты сотрудничества Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Международным валютным фондом (МВФ) обсуждены проекты на предстоящий период. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана.
ЦБА и МВФ обсудили проекты сотрудничества
Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Международным валютным фондом (МВФ) обсуждены проекты на предстоящий период.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана.
Так, заместитель председателя Центрального банка Тогрул Алиев встретился с делегацией во главе с руководителем миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордо.
На встрече были обсуждены макроэкономическая среда в стране, тенденции развития и перспективы банковского сектора, а также результаты оценки, проведенной в рамках миссии МВФ.
Наряду с этим, состоялся обмен мнениями по проектам, реализуемым в рамках сотрудничества с МВФ, а также предусмотренным на предстоящий период.
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