В Баку ограбили мужчину на 200 тысяч манатов перед банком - ВИДЕО

Полиция раскрыла ограбление, совершенное на территории Насиминского района Баку.

Как сообщает Day.Az, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Насиминского районного управления полиции, по подозрению в совершении преступления задержаны ранее судимые Эльхан Алханов, Ашраф Алханлы, Муса Мамиев и Бахтияр Худиев.

В ходе расследования установлено, что Бахтияр Худиев, который вместе с потерпевшим пришел в один из банков для снятия денег, позже сообщил остальным участникам группы, что у мужчины при себе находится крупная сумма наличных.

После этого злоумышленники подошли к потерпевшему, завладели сумкой, в которой находилось 200 тысяч манатов, и скрылись с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.