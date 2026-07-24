https://news.day.az/world/1850030.html Активисты принесли на акцию в Нью-Дели ростовую куклу гориллы - ВИДЕО На очередные протесты в центре Нью-Дели активисты принесли ростовую куклу гориллы. Помимо забавной игрушки, протестующие держат плакаты с призывами к отставке главы министерства образования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Активисты принесли на акцию в Нью-Дели ростовую куклу гориллы - ВИДЕО
На очередные протесты в центре Нью-Дели активисты принесли ростовую куклу гориллы. Помимо забавной игрушки, протестующие держат плакаты с призывами к отставке главы министерства образования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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