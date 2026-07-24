Хорошая новость для получающих соцпособия

В Азербайджане сегодня произведены выплаты июльских социальных пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, перечисление средств получателям полностью завершено.

Напомним, что 14 июля были выплачены пенсии жителям Баку, Сумгайыта, Абшеронского района и Нахчыванской Автономной Республики, а 22 июля - пенсионерам, проживающим в остальных регионах страны, а также лицам, которым пенсия назначена на льготных условиях.