https://news.day.az/society/1850006.html Хорошая новость для получающих соцпособия В Азербайджане сегодня произведены выплаты июльских социальных пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи. Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, перечисление средств получателям полностью завершено.
Хорошая новость для получающих соцпособия
В Азербайджане сегодня произведены выплаты июльских социальных пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи.
Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, перечисление средств получателям полностью завершено.
Напомним, что 14 июля были выплачены пенсии жителям Баку, Сумгайыта, Абшеронского района и Нахчыванской Автономной Республики, а 22 июля - пенсионерам, проживающим в остальных регионах страны, а также лицам, которым пенсия назначена на льготных условиях.
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