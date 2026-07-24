https://news.day.az/economy/1849907.html Азербайджанская нефть подорожала Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 8,54 доллара США, или на 8,49 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 109,10 доллара США за баррель. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Азербайджанская нефть подорожала

Экономика, 24 июля 2026 10:30 (UTC +04:00) 1 052
Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 8,54 доллара США, или на 8,49 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 109,10 доллара США за баррель.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 8,49 доллара, или на 8,78 процента, до 105,18 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS выросла на 7,96 доллара, или на 12,65 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 70,90 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, выросла на 10,75 доллара, или на 11,42 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 104,92 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Согласно данным Trading Economics, в пятницу цена на сырую нефть торговалась выше 92 долларов за баррель и за неделю направлялась к подорожанию более чем на 12%, поскольку усиление напряженности на Ближнем Востоке усилило опасения, что глобальные поставки нефти могут быть еще более нарушены.

"Соединенные Штаты наносят удары по Ирану уже 13-й день подряд. Как Вашингтон, так и Тегеран заявили, что переговоры в ближайшее время невозможны.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану и хуситам "крупным военным наказанием" в случае новых атак на судоходство в Красном море. Он также заявил, что рассматривает вариант "массированного удара" по Ирану.

Эти заявления Трампа прозвучали после того, как поддерживаемая Ираном группировка хуситов атаковала два нефтяных танкера, принадлежащих Саудовской Аравии, в Красном море. Этот маршрут считается одним из основных альтернативных путей для экспорта саудовской нефти на фоне продолжающихся противостояний в Ормузском проливе.

Азиатские покупатели уже начали обсуждать транспортировку саудовской нефти маршрутами через Суэцкий канал и вокруг Африки.

Еще одним фактором, оказывающим дополнительное давление на поставки, стала приостановка погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море после атак на танкеры. Это привело к нарушению примерно 80% экспорта нефти из Казахстана", - говорится в сообщении.

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