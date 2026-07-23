Трамп хочет вновь стать президентом - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что хотел бы вновь стать президентом.

Как передает Day.Az, об этом он сказал во время выступления, посвящённого инициативе по защите потребителей электроэнергии.

"Когда все эти заводы, здания и фабрики начнут работать, единственное, чего я хочу, - стать следующим президентом. Я оставлю кого-то в очень хорошем положении. Этот человек будет сидеть там, и по мере запуска всего этого все будут говорить, какой он гений", - заявил Трамп.