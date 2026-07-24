На закрытой из-за пожара дороге в Баку восстановили движение - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
21:18
В Баку сняты ограничения на движение транспорта в направлении круга "Баладжары", введенные ранее из-за пожара.
Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, после ликвидации возгорания на участке с сухой растительностью вдоль Внешней кольцевой дороги в Ясамальском районе движение транспорта было полностью восстановлено.
21:14
Пожар, вспыхнувший на открытой территории в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку, был оперативно ликвидирован.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, подразделения Государственной службы пожарной охраны не допустили распространения огня на большую площадь и в короткие сроки полностью потушили возгорание.
21:09
В Баку временно ограничено движение транспорта в направлении круга "Баладжары" из-за пожара.
Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, возгорание произошло на участке с сухой растительностью вдоль Внешней кольцевой дороги в Ясамальском районе столицы.
В целях обеспечения безопасности водителей сотрудники дорожной полиции временно ограничили движение транспортных средств в направлении круга "Баладжары".
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