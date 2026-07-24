https://news.day.az/society/1849893.html

В 7 селах в Билясуваре не будет газа

В семи селах Билясуварского района будет временно приостановлено газоснабжение. Как передает Day.Az, 24 июля с 10:00 в связи с проведением ремонтно-монтажных работ будет временно прекращена подача газа в селах Аскерабад, Ашагы Джюрали, Дервишли, Аманкенд, Овчубере, Юхары Джюрали и Тезекенд.