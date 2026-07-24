https://news.day.az/society/1849966.html В Джебраил, Агдере и Ходжалы вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО Очередная группа бывших вынужденных переселенцев, выехавшая на места постоянного проживания, прибыла в Ходжалинский, Агдеринский и Джебраильский районы.
В Джебраил, Агдере и Ходжалы вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев, выехавшая на места постоянного проживания, прибыла в Ходжалинский, Агдеринский и Джебраильский районы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на данном этапе в села Ханабад, Тазабина, Бадара, Дашбулаг и Сеидбейли Ходжалинского района в общей сложности переселено 28 семей (106 человек), в села Ашагы Оратаг, Венгли, Гасанриз и Колатаг Агдеринского района - 25 семей (96 человек), а в село Шукюрбейли Джебраильского района - 12 семей (55 человек).
Жителям были вручены ключи от новых домов.
Таким образом, в течение дня в родные края вернулись 65 семей (257 человек).
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