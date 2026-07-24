Милли Меджлис осудил антиазербайджанский законопроект в Конгрессе США

Милли Меджлис выразил отношение к законопроекту, принятому Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Милли Меджлиса.

В информации отмечается, что Милли Меджлис Азербайджанской Республики выражает решительный протест в связи с законопроектом H.R. 9087, принятым Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 22 июля 2026 года, и категорически отвергает выдвинутые в этом документе необоснованные обвинения в адрес Азербайджана.

"Эта инициатива, являющаяся наглядным примером грубого игнорирования норм и принципов международного права, является очередной попыткой использовать Конгресс Соединенных Штатов в качестве инструмента политического давления на Азербайджан в интересах армянского лобби", - подчеркивается в сообщении.

Было отмечено, что автор законопроекта - конгрессмен Бред Шерман, продолжатель политической линии бывшего конгрессмена Роберта Менендеса, известен как лицо, связанное с армянскими лоббистскими группами и последовательно пытающееся реализовать их политическую повестку:

"Очевидно, что подобные инициативы, выдвигаемые накануне очередных выборов в Конгресс США, вовсе не связаны с намерением обеспечить национальные интересы Соединенных Штатов, а преследуют цель завоевать политическую и финансовую поддержку влиятельных лоббистских кругов. Подобная практика, ставящая под сомнение объективность принимаемых решений, должна быть серьезно расследована правоохранительными органами США и получить должную правовую оценку".

В заявлении подчеркивается, что данная инициатива выдвинута в рамках длительной кампании армянского лобби по дискредитации Азербайджана:

"Аналогичную грязную миссию выполняет бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. Международной общественности известно, что он готовит политически мотивированные заключения при финансовой помощи лиц, связанных с армянскими шовинистическими кругами, включая российского олигарха армянского происхождения Самвела Карапетяна. Эта же политическая линия прослеживается и в деятельности ряда европейских парламентских структур, в том числе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Отдельные депутаты этой организации, в частности такие лица, как Франк Швабе, на протяжении долгого времени выступают с необъективными и предвзятыми инициативами в отношении Азербайджана. Все эти действия являются составной частью четко скоординированной кампании, проводимой армянским лобби на различных международных парламентских площадках".

Согласно информации, вызывает обеспокоенность тот факт, что подобные шаги предпринимаются в период, когда между Азербайджаном и Арменией последовательно продвигается мирная повестка:

"Международные усилия, направленные на установление прочного и долгосрочного мира, в частности посредническая инициатива и прямая поддержка Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, открыли реальные возможности для урегулирования отношений между двумя государствами. В таких условиях попытки отдельных конгрессменов добиться принятия политически мотивированных односторонних решений не только подрывают атмосферу доверия, но и препятствуют мирному процессу.

Подобные действия служат интересам только радикальных шовинистических кругов армянского лобби. На протяжении десятилетий эти круги препятствовали нормализации армяно-азербайджанских отношений и пытались сохранить противостояние, а теперь используют региональную напряженность для достижения своих политических и финансовых целей".

В документе отмечается, что особое возмущение вызывает использование в законопроекте таких терминов, как "военнопленные" и "политзаключенные" в отношении лиц, осужденных судами Азербайджанской Республики:

"Эти лица не являются военнопленными или политзаключенными. Они были привлечены к уголовной ответственности за совершение военной агрессии, военных преступлений, насильственных исчезновений, пыток, терроризма и других преступлений, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики и нормами международного права. Попытки представить их жертвами политического преследования являются умышленным искажением фактов и прямым вмешательством в осуществление правосудия независимым государством".

"Милли Меджлис Азербайджанской Республики призывает конгрессменов США отказаться от практики принятия решений под влиянием организованных армянских лоббистских групп, уважать международное право и суверенитет Азербайджанской Республики, а также не превращаться в инструмент в руках сил, заинтересованных в срыве мирного процесса на Южном Кавказе и сохранении противостояния", - заключается в сообщении.