США ввели новые пошлины для 60 стран

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении новых импортных пошлин для товаров из 60 стран. Размер тарифов составит от 10% до 12,5%, а меры затронут почти весь импорт в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Associated Press, причиной введения пошлин стало расследование торгового представителя США, связанное с использованием принудительного труда при производстве экспортируемой в страну продукции.

Для государств, которые принимают меры по борьбе с такими нарушениями, включая Аргентину, Великобританию и Малайзию, будет действовать тариф в размере 10%. Для остальных стран пошлина составит 12,5%. Россия вошла в число государств, для которых будет применяться повышенный тариф.

Новые пошлины были объявлены в четверг и вступили в силу утром в пятницу. По данным CNN, они распространяются примерно на 99,4% американского импорта.

Введение новых тарифов совпало с окончанием срока действия временных пошлин, введенных Трампом в феврале. Ранее Верховный суд США признал большую часть этих тарифов незаконными, после чего временные ставки действовали ограниченный период.