Сенат Конгресса США блокировал резолюцию против Трампа

Сенат Конгресса США заблокировал в результате процедурного голосования резолюцию, которая требовала от президента Дональда Трампа прекращения военных действий против Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, против нее было подано 49 голосов, за - 47. В ходе голосования верхняя палата Конгресса фактически раскололась по партийной принадлежности. В поддержку документа высказался лишь один законодатель от правящей Республиканской партии США. Против резолюции проголосовал один демократ. Инициатива была направлена на то, чтобы Трамп прекратил использовать Вооруженные силы США "внутри или против Ирана". Документ, автором которого был Крис Ван Холлен (демократ, от штата Мэриленд), имел статус "совместной резолюции" Сената и Палаты представителей Конгресса и в качестве таковой имел бы в случае принятия обязательную для исполнительной ветви власти США силу.

Несколькими часами ранее схожую резолюцию приняла нижняя палата Конгресса. За при этом было подано 214 голосов, против - 208. Инициативу поддержали в том числе четверо членов нижней палаты Конгресса, представляющих правящую Республиканскую партию. Резолюция "предписывает президенту прекратить использование Вооруженных сил США в боевых действия против Исламской Республики Иран" и фактически запрещает проведение возможных наземных операций. Однако она не имеет обязательной для администрации США силы и носит рекомендательный характер.

Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс. Тем не менее в последние десятилетия американские лидеры очень широко трактовали предоставляемые им законодателями разрешения применять военную силу за рубежом, в том числе для начала фактически принципиально новых операций.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.